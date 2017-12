„Cea mai fericită fată din lume“ va avea premiera la Festivalul de la Berlin

Filmul „Cea mai fericită fată din lume“, debutul în lungmetraj al lui Radu Jude, va avea premiera în cadrul Festivalului de la Berlin, pelicula fiind selectată în cadrul secţiunii Forum a prestigiosului eveniment, ce are loc între 5 şi 15 februarie. „Cea mai fericită fată din lume“, al Casei Hi Film, este realizat în coproducţie cu Circe Films din Olanda, cu sprijinul Hubert Bals Fund. Festivalul de Film de la Berlin este unul dintre cele mai prestigioase evenimente de gen şi include secţiuni, printre care se numără Panorama, Berlinale Shorts şi European Film Market. România participă, în cadrul Festivalului de Film de la Berlin şi la European Film Market, pentru al doilea an consecutiv, prin Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc. Potrivit directorului Asociaţiei pentru Promovarea Filmului Românesc, Mihai Gligor, standul României la festival ocupă 20-30 de metri pătraţi şi beneficiază de un buget de 120.000 de euro, majoritatea proveniţi de la Centrul Naţional al Cinematografiei. Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc prezintă, anul acesta, un catalog care reuneşte producţiile româneşti din ultimii trei ani, dar şi toate proiectele aflate în faza de producţie sau postproducţie. Catalogul va fi prezentat la diferite festivaluri la care România va participa anul acesta. De asemenea, asociaţia mai prezintă şi un catalog care promovează industria de film din România, prezentînd casele de producţie locale. Gligor a declarat că strategia pentru promovarea filmului românesc la Berlin va fi stabilită după ce vor fi anunţate peliculele selectate în competiţie. Acesta a anticipat că prezenţa românească în festival va fi foarte consistentă. Anul trecut, filmul „O zi bună de plajă“, de Bogdan Mustaţă, a obţinut Ursul de Aur la Berlinale Shorts. Un scurtmetraj care ar putea fi inclus în competiţia de la Berlinale Shorts este „Bric Brac“, de Gabriel Achim. Pelicula, care a primit premiul criticii la festivalul de film CineMAiubit, anul trecut, a fost descris de către membrii juriului drept un film care vorbeşte despre dragostea pentru cinematografie. Gabriel Achim a declarat că filmul său a fost selectat în programul oficial al Berlinale Shorts. În aproximativ zece zile va fi făcută publică lista filmelor ce participă în competiţie, „Bric Brac“ fiind eligibil. Tot în programul oficial a fost selectat şi „Renovare“, de Paul Negoescu. Cu Simona Bondoc, Clara Vodă şi Andrei Runcanu în distribuţie, pelicula spune povestea unei familii care renovează un apartament, în timpul lucrărilor ieşind la iveală priorităţile fiecăruia. Potrivit site-ului Festivalului de la Berlin, în secţiunea Panorama va fi prezentă şi Anamaria Marinca, actriţa făcînd parte din distribuţia filmului „The Countess“, de Julie Delpy, producţie ce va avea, de altfel, premiera mondială în cadrul Berlinalei.