Cea mai importantă descoperire de muniţie din acest an

Echipa de pirotehnicieni a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” a intervenit, ieri, în Constanţa şi în Pecineaga unde au descoperit 82 de proiectile şi grenade neexplodate. În primul caz, pirotehniştii s-au deplasat în zona industrială din Constanţa, pe strada Celulozei, la nr 2, unde se află sediul unei societăţi comerciale care are ca obiect de activitate reciclarea deşeurilor neferoase. Cei care i-au alertat pe pompieri au fost angajaţii firmei după ce, în timpul unor săpături, au descoperit o grenadă de exerciţiu. Pirotehnicienii au verificat zona unde a fost descoperită grenada şi au găsit alte 37 de proiectile de artilerie şi 12 grenade de mînă defensive. „În incinta societăţii respective erau foarte multe elemente de muniţie întrucît proprietarii au avut un contract cu o unitate militară dezafectată. Majoritatea elementelor de muniţie erau fără încărcătură şi mijloace de iniţiere, însă am găsit şi proiectile, respectiv grenade de mînă pentru care nu am reuşit să stabilim dacă sînt sau nu active din cauza stării de corodare. Pentru a înlătura pericolul producerii unei explozii în timpul manipulării, am luat măsura ridicării acestora în vederea distrugerii”, a declarat şeful echipei pirotehnice, maistru militar clasa I Horaţiu Constantin.

Cea de-a doua misiune a pompierilor s-a desfăşurat în localitatea constănţeană Pecineaga, în gospodăria unui localnic, Gheorghe Zota. Împreună cu alţi bărbaţi, proprietarul săpa o fosă septică în curtea casei sale. La un moment dat, cazmaua s-a izbit de mai multe obiecte metalice, acoperite de rugină. Lucrătorii şi-au dat seama imediat că au descoperit mai multe proiectile şi, preventiv, pînă la venirea pompierilor, au sistat săpăturile pentru a evita producerea unui incident. În urma investigaţiilor, pirotehniştii au verificat zona cu detectorul de metale şi au descoperit 33 cartuşe de infanterie de calibrul 5,6 mm. Muniţia descoperită, ieri, de către pirotehnicienii ISU „Dobrogea” a fost transportată şi depozitată în condiţii de siguranţă în depozitul de muniţie al inspectoratului pînă la momentul în care vor fi distruse. Pirotehniştii spun că muniţia descoperită ieri, este cea mai importantă din acest an.