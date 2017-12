Cea mai importantă operă a impresionismului românesc, nevăzută de un secol

În premieră în piaţa românească de artă, cea mai importantă pictură de Samuel Mützner, pictorul român călător, va fi scoasă la licitație în data de 20 iunie. “Curtezane din Shimabara” (150.000 - 250.000 euro) este o capodoperă a artistului - și probabil cea mai importantă operă a impresionismului românesc. În timpul petrecut la Giverny în preajma lui Monet, Samuel Mützner intră în contact cu colecția de stampe japoneze a maestrului impresionismului, îndrăgostindu-se iremediabil de această lume ancestrală, pitorească și autentică.

Pictorul român, renumit pentru numeroasele sale călătorii de studiu, ajunge în vara lui 1912 pe tărâmuri nipone. Din 1912 și până la începutul anului 1915, Mützner locuiește și pictează în comunitățile tradiționale japoneze. Va locui cel mai mult în Kyoto, capitala imperială la acea oră, locul unde își desfășurau activitatea marii maeștri ai stampelor.

“Curtezane din Shimabara” reprezintă o bornă în creația lui Mützner, fiind descrisă în carnetul-jurnal al artistului din acea perioadă. Pictorul ne introduce în universul intim și atât de atractiv al curtezanelor. O apariție exotică, venită din lumea artelor și a gheișelor, Tayou-San pictată de Samuel Mützner este însoțită de alaiul tipic (ce avea și rolul de a sprijini pășirea curtezanei). În ciuda dimensiunilor impresionante ale lucrării (228 × 176,5 cm), artistul se oprește cu rigurozitate și minuțiozitate asupra fiecare detaliu în parte.

Opera “Curtezane din Shimabara” a participat la expoziția personală a lui Samuel Mützner intitulată "Le Japon" din București (17 ianuarie - 28 februarie 1916) și din New York (28 ianuarie - 11 martie 1916). Expoziția avea să fie excepțional primită de critica vremii, fiind elogiată în "New York-Herald", "Evening World", "The Sun", "American Art News" etc.

“Curtezane din Shimabara” nu a ieșit până în acest moment din colecția privată din care a făcut parte. Licitația Artmark dă publicului șansa de a admira această fermecătoare operă după aproximativ o sută de ani de la “dispariția” sa.