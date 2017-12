Cea mai în vârstă mămică din China a născut gemene

O pensionară chineză de 60 de ani a născut gemene, după o fertilizare in vitro, devenind astfel cea mai în vârstă mămică din China. Femeia, al cărei nume n-a fost făcut public, a născut prematur, prin cezariană, două fetiţe. Femeia s-a hotărât să recurgă la metoda fertilizării in vitro după moartea accidentală a primei ei fiice, la vârsta de 28 de ani. “Strigătele lor seamănă cu cele ale primei mele fete”, a spus mămica emoţionată. “Fetele ne-au dat, mie şi soţului, curajul de a ne continua viaţa. Chiar dacă suntem bătrâni, suntem încrezători în faptul că le vom putea creşte”, a adăugat aceasta. Cei doi bebeluşi sunt în incubator, în stare bună. Două femei din India, fiecare de 70 de ani, sunt cele mai în vârstă mame din lume, acestea născând tot după fertilizare in vitro.