Cea mai înaltă clădire din lume va fi inaugurată astăzi

Record arhitectonic Burj Dubai, cea mai înaltă clădire din lume, va fi inaugurată oficial astăzi, turnul măsurând peste 800 de metri şi depăşind turnul din Taipei, de 508 metri. Astfel, autorităţile din Dubai vor inaugura cel mai înalt zgârie-nori din lume, impunând noi limite în materie de design şi construcţii. Noua clădire este realizată pe o structură din oţel şi sticlă, iar compania sa dezvoltatoare, Emaar, a refuzat să precizeze înălţimea exactă. Cu toate acestea, Emaar a precizat că turnul depăşeşte 800 de metri înălţime, surclasând astfel turnul Taipei 101 din Taiwan (508 metri).

Noi standarde în construcţii Bill Baker, inginer civil şi partener al firmei Skidmore, Owings and Merrill (SOM) din Chicago, care a proiectat turnul, a precizat că Burj Dubai stabileşte noi standarde în construcţii. ”Am crezut că va fi o clădire puţin mai înaltă decât turnul Taipei 101. Emaar ne-a cerut însă să o facem şi mai înaltă. Am fost capabili să «acordăm» clădirea ca pe un instrument muzical. Pe măsură ce am avansat cu construcţia, am constat că putem ajunge la înălţimi mai mari decât am fi crezut. Am avut de învăţat de pe urma construcţiei Burj Dubai. Cred că am putea construi cu uşurinţă o clădire cu înălţimea de 1.000 de metri”, a mai precizat Bill Baker. Turnul are 160 de etaje, a inclus 330.000 de metri cubi de beton şi 31.400 tone de oţel, fiind vizibil de la 95 de kilometri distanţă. Burj Dubai este dotat cu 57 de lifturi care asigură transportul la cele 1.044 de apartamente din interiorul clădirii şi la cele 49 de etaje dedicate birourilor, precum şi la un hotel construit sub marca Giorgio Armani. Designul în formă de Y al clădirii, realizat de arhitectul Adrian Smith, a fost utilizat pentru a susţine structura turnului, care se îngustează pe măsură ce avansează în înălţime. În partea superioară, clădirea se transformă într-o structură din oţel finalizată cu o spirală imensă. În cadrul ultimelor etape ale construcţiei turnului, cimentul utilizat în cadrul clădirii a fost adus şi prelucrat la o înălţime de 605 metri, un record mondial în materie. Valoarea construcţiei, care a început în 2004, este estimată la peste un miliard de dolari. Companiile care au realizat Burj Dubai sunt Samsung Engineering & Construction (Coreea de Sud), grupul BESIX (Belgia) şi Arabtec (Emirate Arabe Unite). Burj Dubai este piesa centrală a unui nou district comercial în valoare de 20 de miliarde de dolari, Downtown Burj Dubai, care mai include 30.000 de apartamente şi centrul comercial Dubai Mall, unde există spaţii pentru 1.200 de magazine.

Un record greu de doborât Compania care s-a ocupat de construcţia Burj Dubai consideră însă că vor trece cel puţin zece ani până ce recordul stabilit de acest turn va fi doborât. Unii consideră că Burj Dubai va fi ultimul proiect gigant care a adus faimă Dubaiului, alături de insula artificială Palm Jumeirah, cu lungimea de trei kilometri. Autorităţile din Dubai au mai anunţat, în toamna lui 2008, realizarea unui proiect ambiţios, Nakheel Harbour and Tower, care urma să includă un turn cu înălţimea de 1.000 de metri. Realizarea acestui proiect a fost însă amânată. La fel s-a întâmplat şi în cazul proiectului Jumeirah Gardens, de construcţie a unui oraş nou, în valoare de 90 de miliarde de dolari. Singurul proiect finalizat până în prezent, Palm Jumeirah, include mii de apartamente, vile şi hoteluri de lux, inclusiv Atlantis - The Palm. De la inaugurarea sa, în noiembrie 2008, Palm Jumeirah reprezintă o atracţie pentru turişti, la fel ca şi celebrul Burj al-Arab, singurul hotel de şapte stele din lume.