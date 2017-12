Cea mai înaltă clădire din lume

Cea mai mare clădire din lume, în care Opera din Sydney ar încăpea de 20 de ori, iar clădirea Pentagonului de trei ori, a fost inaugurată în oraşul Chengdu din provincia chineză Sichuan. Clădirea are 5.800.000 de metri pătraţi. New Century Global Center, aşa cum a fost denumită construcţia, are 500 de metri lungime, 400 de metri lăţime şi este înaltă de 100 de metri. Întinsă pe o suprafaţă de peste cinci milioane de metri pătraţi, clădirea găzduieşte mall-uri, birouri, un sat mediteraneean, un parc acvatic, un patinoar şi multiple hoteluri. Construcţia din China este atât de mare încât are propriul soare artificial. „Este un oraş uriaş construit de om”, a declarat Liu Xun, ghidul construcţiei. Clădirea, în care circa 400.000 metri pătraţi sunt dedicaţi shopping-ului, se află în noua zonă urbană a Chengdu, capitala provinciei Sichuan.