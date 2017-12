Cea mai înaltă funcţie universitară: profesor universitar conducător de doctorat

Cea mai înaltă funcţie din educaţie va fi cea de profesor universitar conducător de doctorat, iar persoanele căsătorite nu vor mai putea ocupa funcţii de conducere subordonate, potrivit propunerilor aduse Codului educaţiei la ultimele discuţii dintre Ministerul Educaţiei şi sindicate. Chiar dacă, iniţial, comisia care discută Codul educaţiei nu a fost de acord cu înfiinţarea unui grad didactic de excelenţă superior celui de profesor universitar, înfiinţare propusă de ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu, sindicaliştii au acceptat ca funcţia de profesor universitar conducător de doctorat să fie cea mai înaltă între profesori. „Este un indicator de calitate pe care vrem să îl menţionăm în Cod. În privinţa rudelor care lucrează în universitar, am decis ca persoanele căsătorite să nu poată ocupa funcţii de conducere în instituţiile de învăţămînt, adică să nu fie posibil ca unul dintre soţi să fie în directa subordonare a celuilalt. Am decis ca, deocamdată, să nu extindem interdicţia şi la alte grade de rudenie”, a declarat, preşedintele Federaţiei “Alma Mater”, Anton Hadăr. În plus, în urma discuţiilor pe textul statutului personalului didactic, s-a decis eliminarea funcţiei de preparator universitar. Pe de altă parte, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a precizat că absolvenţii care vor dori să lucreze în învăţămînt nu vor putea ajunge la catedră decît după un an de stagiatură pe lîngă un cadru didactic deja în activitate şi după susţinerea a două examene, unul practic şi unul scris. Pe 2 august, ministrul Educaţiei anunţa că va propune un grad superior celui de profesor universitar, pentru a stimula persoanele care au obţinut deja acest titlu. “După obţinerea titlului de profesor universitar nu mai avem nimic ulterior, ori eu cred că ar fi bine să existe încă un temei de a depune toate eforturile. Acum poţi să devii profesor universitar şi la 30 şi ceva de ani şi cred că este normal să mai avem încă o treaptă”, a spus atunci ministrul Andronescu. Discuţiile despre Codul educaţiei vor fi întrerupte între 7 şi 11 august, interval în care sindicatele vor centraliza, din teritoriu, completări care să fie aduse textului propus de Ministerul Educaţiei.