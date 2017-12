Cea mai înaltă sculptură religioasă

O monumentală statuie a Fecioarei Maria, înaltă de 45 de metri şi cântărind o tonă şi jumătate, a fost inaugurată vineri în Bolivia, fiind cea mai mare sculptură religioasă din America de Sud, depăşind-o cu şapte metri pe cea a lui Hristos Mântuitorul de la Rio de Janeiro. Impunătoarea operă ce are opt etaje interne a fost ridicată în localitatea andină Oruro, situată la o altitudine de 3.845 de metri. A fost construită din ciment, oţel şi fibră de sticlă, pentru a rezista vânturilor puternice de la această altitudine şi a costat 1,3 milioane de dolari. Realizarea ei a durat patru ani şi a fost inaugurată cu ocazia carnavalului local, recunoscut de UNESCO în patrimoniul cultural al umanităţii. ”Dacă Rio îl are pe Hristos şi carnavalul său, Oruro are şi el propriul carnaval şi acum o are şi pe Fecioara Maria. Suntem compleţi”, a afirmat un localnic. Preşedintele Boliviei, Evo Morales, care a fost în tinereţe muzician în această localitate, a participat la inaugurarea statuii, în timp ce Papa Benedict al XVI-lea a trimis un mesaj de binecuvântare.