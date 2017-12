Oprah Winfrey a fost desemnată cea mai influentă personalitate a televiziunii americane, în topul anual realizat de Harris Poll, care îi mai plasează în acelaşi clasament pe Jay Leno, Ellen DeGeneres şi Hugh Laurie, cunoscut publicului din serialul „House”. În clasamentul dominat de Oprah Winfrey, poziţia secundă este ocupată de Glenn Beck, care are 45 de ani şi este gazda unei emisiuni politice la Fox News şi a unui program de radio naţional, The Glenn Beck Program, care se bucură de aprecierea republicanilor, independenţilor şi persoanelor cu vârste de peste 64 de ani. Pentru Glenn Beck, aceasta este prima oară când intră în topul Harris, care este realizat din 1993.

Şapte dintre cele zece personalităţi prezente în top sunt moderatori de emisiuni de televiziune. După ce anterior a fost pe prima poziţie a clasamentului, Jay Leno de la NBC a ajuns pe poziţia a treia. Studiul a fost realizat înainte de declanşarea războiului din cadrul NBC, ca urmare a renunţării la The Jay Leno Show şi relansării The Tonight Show, cu acelaşi Jay Leno la pupitru, de la 1 martie. Oprah Winfrey a urcat patru poziţii în clasament comparativ cu topul de acum un an, pe primul loc, apreciindu-se că motivul este anunţul pe care vedeta l-a făcut în luna noiembrie în legătură cu încheierea programului The Oprah Winfrey Show în 2011, după 25 de ani în care acesta a fost favoritul publicului american. În afară de Oprah Winfrey, cealaltă femeie prezentă în clasamentul celor mai influente zece personalităţi din televiziunea americană este Ellen DeGeneres, care se află pe poziţia a patra în top, la egalitate cu protagonistul serialului „House”, actorul britanic Hugh Laurie. Ellen DeGeneres are propriul show şi, în februarie, va debuta ca jurat în American Idol. În top au mai intrat prezentatorul Jon Stewart, actorul Charlie Sheen, din serialul „Two and a Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, Mark Harmon, David Letterman şi Bill O\'Reilly.

Pentru realizarea studiului, Harris Poll a apelat la un eşantion de 2.276 de adulţi, care au răspuns unui formular online în cadrul unui sondaj realizat pe teritoriul american în perioada 7 - 14 decembrie.