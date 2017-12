Cea mai influentă trupă a ultimilor 50 de ani

Legendara trupă britanică The Beatles a fost votată, într-un sondaj internaţional ale cărui rezultate au fost făcute publice ieri, cel mai influent nume din istoria muzicii ultimilor 50 de ani, în ciuda faptului că acum o jumătate de secol se afla abia la începutul carierei. The Beatles, care a adunat 27,4% dintre voturi, este urmată de alte două trupe britanice - Queen (19,6%) şi Rolling Stones (10,5%). În acelaşi sondaj, piesa “Bohemian Rhapsody”, cântată de Queen, a fost votată cea mai reprezentativă baladă a muzicii rock, pe locurile următoare aflându-se “Stairway to Heaven” (Led Zeppelin) şi “I Would Do Anything for Love” (Meat Loaf). La întrebarea “Care credeţi că este momentul revoluţionar nr. 1 din istoria rock-ului?”, cei mai mulţi participanţi la sondaj au răspuns “Woodstock, 1968”.