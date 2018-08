Cea mai lungă eclipsă totală de Lună a secolului se poate vedea și la Constanța

Vara aceasta, mai exact, în acest weekend, cerul ne-a pregătit o surpriză de proporții, un eveniment unic de care ne vom putea bucura din plin. Este vorba despre cel mai spectaculos fenomen astronomic si cea mai lungă eclipsă totală de Lună a secolul 21, ce va avea loc în noaptea de vineri, 27 iulie, spre sâmbătă, 28 iulie. Evenimentul astronomic este vizibil din America de Sud, zona Oceanului Atlantic, Europa, Africa, Asia, zona Oceanului Indian și Australia. Potrivit datelor obținute de către specialiștii Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, eclipsa va începe la ora 20.13, când Luna este sub orizont. Intrarea în umbră are loc o oră mai târziu, la 21.24. În jurul orei 22.30 vom putea vedea și noi eclipsa, care va ajunge la faza maximă după ora 23.20. Eclipsa totală va lua sfârșit la 00.14, urmând ca Luna să iasă din umbra Pământului la ora 1.19. Ieșirea din penumbră are loc la ora 2.30. „În România se vede aproape în totalitate. Partea din stânga de jos a discului selenar va începe să se înroșească, iar la 22.30 Luna va căpăta o nuanță roșiatică-cărămizie. Fenomenul durează 6 ore și 16 minute, iar Luna se va afla în umbra planetei noastre timp de 3 ore și 56 minute”, spun specialiștii Planetariului din Conmstanța, într-o postare pe Facebook.

UNDE POȚI ADMIRA SPECTACOLUL CELEST DACĂ EȘTI LA MARE

Pentru că este un spectacol celest cu totul și cu totul special, Observatorul Astronomic din Constanța va avea un program special cu această ocazie. Între orele 21.30 și 2.30, se desfășoară observații la sediul Observatorului din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) din bd. Mamaia nr. 255. Obiectivul se află lângă Planetariu (în partea dreaptă a aleii de la intrare în Complex). Prețul unui bilet este de 1 leu pentru copii, respectiv 4 lei pentru adulți. Dacă preferați să vă bucurați de acest fenomen în apropierea mării, Echipa Astronom Experience Constanţa vă invită să admiraţi spectacolul celest de pe Faleza Cazinoului din Constanţa, începând cu ora 20.30. pe lângă eclipsa de Lună mai puteţi admira și planetele Venus, Jupiter, Saturn și Marte. Este important de precizat că atât observațiile de la CMSN, cât și cele de pe Faleza Cazinoului vor fi posibile numai dacă cerul va fi senin.