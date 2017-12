Cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului

Cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul al XXI-lea va cufunda, mîine, în beznă, China şi India, cele mai populate ţări ale lumii, în care acest fenomen astronomic este primit cu mult entuziasm. În opinia astrofizicianului Fred Espenak, această eclipsă de soare va fi ”monstruoasă” şi va putea fi văzută de circa două miliarde de oameni, un adevărat record în istoria omenirii.

Pe 22 iulie, de la 06.23, ora Indiei sau 00:53 GMT, noaptea va reveni pe Pămînt, la scurt timp după răsăritul Soarelui, deasupra statului indian Gujarat, apoi deasupra unui culoar cu o lungime de 15.000 de kilometri şi o lăţime de 200 de kilometri, care traversează India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar şi China şi care se întinde pînă în insulele meridionale japoneze Ryukyu. ”Este cea mai lungă eclipsă a secolului. Niciunul dintre noi nu va trăi suficient de mult pentru a putea vedea o alta precum aceasta”, a declarat Federico Borgmeyer, directorul agenţiei germane Eclipse City, specializată în ”turism astronomic”. Soarele va fi complet acoperit de Lună, timp de şase minute şi 39 de secunde, într-o zonă puţin locuită din Pacific, un record de durată care nu va fi doborît înainte de anul 2132. Perioada întunecată va dura între trei şi patru minute în India şi aproximativ cinci minute deasupra oraşului Shanghai.

A şasea eclipsă totală de soare a secolului a impulsionat activitatea comercială şi turistică din Extremul Orient, regiunea geografică ideală pentru a viziona acest fenomen astronomic. Conducerea Parcului Sculpturilor din Shanghai, cel mai bun loc de observare a eclipsei, a anunţat că a vîndut 2.000 de bilete de intrare pentru ziua de 22 iulie, împreună cu ochelari speciali şi tricouri. Locurile în hotelurile din zonă au fost rezervate deja, de mai multe luni, de mii de turişti chinezi, japonezi, americani şi europeni. În India, agenţia Cox and Kings a închiriat un avion Boeing 737-700, care va decola de pe un aeroport din New Delhi, în zori, va ”intercepta” eclipsa totală la altitudinea de 12.500 de metri şi va zbura către est, pînă în statul Bihar. Biletele pentru cele 21 de locuri de pe partea estică a avionului s-au vîndut pentru 1.200 de euro fiecare. În plus, 1,5 milioane de pelerini hinduşi sînt aşteptaţi în oraşul sfînt Kurukshetra, în nordul Indiei, pentru a fi binecuvîntaţi, în timpul eclipsei, cu apă sfinţită, despre care se spune că ajută la eliberarea sufletului. În India şi în China, miturile locale evocă eclipsele ca pe nişte evenimente prevestitoare ale unor mari realizări, dar şi ale unor situaţii nefaste.

”Eclipsa este un moment foarte periculos pentru Univers”, susţine Raj Kumar Sharma, un astrolog din Mumbai. ”Dacă Soarele, regele stelelor, este bolnav, atunci ceva foarte grav se va petrece în lume”, spune acesta. Multe femei indiene însărcinate care aveau programată operaţia cezariană pentru ziua de mîine au amînat această intervenţie chirurgicală, a declarat Shivani Sachdev Gur, ginecolog la spitalul Fortis din New Delhi. În epoca Chinei imperiale, eclipsele erau considerate evenimentele astrologice care prevestesc catastrofe naturale sau moartea împăratului. Aceste credinţe şi superstiţii nu au dispărut nici în prezent. Astronomii şi meteorologii se tem, totuşi, că norii musonici de deasupra subcontinentului indian vor strica acest spectacol. Dacă vremea va fi bună, după ce discul solar va fi acoperit, strălucirea coroanei solare va fi vizibilă. Vor putea fi văzute chiar şi protuberanţele sau jeturile de gaze incandescente proiectate la sute de mii de kilometri de Soare. Dacă cerul va rămîne acoperit, atunci scăderea temperaturii şi întunericul brusc vor fi singurele manifestări vizibile ale acestei eclipse.