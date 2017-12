Cea mai mare arie protejată din lume

În ultimii ani extinderea zonelor protejate, precum parcurile naţionale, a crescut la 13% din suprafaţa terestră şi despădurirea s-a redus de la 16 milioane de hectare pe an în anii \'90, la 13 milioane pe an în anii 2000-2010. Întinzându-se pe teritoriile a cinci state, Botswana, Angola, Namibia, Zambia şi Zimbabwe, noua arie protejată va avea o suprafaţă de 440.000 de kilometri pătraţi, o dată şi jumătate cât suprafaţa României. Aria de Conservare Transfrontalieră Kavango Zambezi (KAZA) va include 36 de rezervaţii, plus teritorii din jurul acestora şi va cuprinde, printre alte obiective protejate, de importanţă deosebită, Cascada Victoria, una dintre cele mai mari cascade ale lumii şi Delta Okavango din Botswana, o zonă umedă care adăposteşte sute de specii de păsări şi numeroase animale, precum crocodili şi multe specii de mamifere africane. În interiorul KAZA, care este, practic, un sistem de rezervaţii legate între ele, există 600 de specii de plante şi peste 3.000 de specii de păsări. Aici trăiesc 44% dintre elefanţii din Africa, precum şi populaţii de lei, leoparzi, hiene, rinoceri, babuini, câini sălbatici africani.

Protejarea naturii în această regiune va fi o sarcină dificilă, atât din cauza suprafeţei mari a KAZA, cât şi din cauza creşterii necontenite a populaţiei umane, WWF estimând că 1,5 milioane de oameni depind de resursele aflate în interiorul ariei de conservare. Totuşi, există speranţa că înfiinţarea sistemului de rezervaţii va duce la redeschiderea unor rute de migraţie pentru animale şi va stimula cooperarea transfrontalieră pentru protejarea unor specii vulnerabile.