Cea mai mare bancă din SUA face restructurări

Banca americană JPMorgan Chase & Co intenţionează să concedieze 17.000 de angajaţi până la sfârşitul lui 2014, reprezentând 6,6% din forţa totală de muncă a celei mai mari bănci din SUA. În anul 2012, JPMorgan, cu sediul la New York, a înregistrat un profit net de 21,3 miliarde de dolari, al treilea an consecutiv în care grupul raportează câştiguri record. Reprezentanţii JPMorgan speră să înregistreze şi anul acesta profituri record şi vor să angajeze 4.000 de angajaţi la divizia comercială şi de investiţii bancare precum şi la cardurile de credit. Aceste angajări nu vor compensa reducerile la posturi la divizia de credite ipotecare şi de retail.

Reducerile de personal reflectă presiunile sub care se află băncile, chiar dacă piaţa imobiliară din SUA şi economia în ansamblu arată semne de redresare. La filialele JPMorgan, unde vor fi concediaţi 6.000 de angajaţi, vor fi introduse automate pentru clienţi, în vederea realizării tranzacţiilor zilnice, iar restul personalului se va concentra pe activităţi mai profitabile, cum ar fi vânzarea unor servicii de gestionare a averilor. JPMorgan este una din puţinele bănci americane care încă deschide noi filiale, dar prin introducerea automatelor pentru clienţi speră să aibă nevoie de un personal redus. Cele 5.614 filiale ale băncii din SUA au 63.500 de angajaţi, reprezentând un sfert din totalul personalului JPMorgan. La nivel global, banca avea 258.965 de angajaţi la sfârşitul anului trecut şi are ca obiectiv reducerea cheltuielilor cu un miliard de dolari în 2013.