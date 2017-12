Cea mai mare „bătălie” din ţară la Facultăţile de medicină generală şi dentară, la Constanţa

La facultăţile de medicină generală şi dentară din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa s-a dat cea mai mare bătălie din ţară la admitere, fiind chiar şi trei candidaţi pe loc, „înghesuiala” reuşind să surclaseze marile facultăţi din Iaşi, Cluj sau Bucureşti, la unele dintre acestea locurile rămînînd neocupate. De asemenea, pentru prima oară în ultimii cinci ani, un absolvent de liceu, candidat al Facultăţii de Medicină Generală, a reuşit să atingă perfecţiunea, promovînd cu nota 10, în ciuda faptului că dificultatea subiectelor nu a fost deloc una redusă. Profesorii care au făcut parte din comisia de corectare a tezelor nu au avut ce să-i reproşeze candidatului, astfel că s-au văzut nevoiţi să-l puncteze cu nota maximă. „De mulţi ani nu am mai avut nota zece la admitere. Mă bucur că am avut cea mai mare concurenţă din ţară. Clădirea cea nouă a facultăţii, baza materială, dar şi pregătirea din timpul facultăţii au dus la acest interes din partea candidaţilor. Am reuşit să ne clasăm pe locul trei pe ţară la concursul de rezidenţiat, după Bucureşti şi Cluj, unde absolvenţii sînt în număr mult mai mare. Dacă Clujul are 500 de absolvenţi, Bucureştiul circa 600 de absolvenţi, Constanţa are circa o sută de absolvenţi”, a explicat decanul Facultăţii de Medicină Generală din Constanţa, prof. univ. dr. Petru Bordei, arătînd că procentul de promovabilitate este cu mult mai mare în alte judeţe şi, totuşi, ne clasăm pe locul trei. O altă performanţă la admiterea 2009 - 2010, la Facultatea de Medicină Generală, este ultima medie de absolvire la studiile fără taxă, respectiv 8,04. „Vom avea o promoţie foarte bună, tinerii sînt foarte bine pregătiţi”, a mai completat prof. univ. dr. Petru Bordei. La specializarea asistenţă medicală generală din cadrul Facultăţii de Medicină Generală au fost 84 de candidaţi, cea mai mare medie fiind 9,44, iar cea mai mică, 6.04, iar la Facultatea de Moaşe, numărul total de candidaţi a fost de opt, cea mai mare medie fiind 8,09, iar cea mai mică, 6.09.

Medicina dentară, fără două specializări care nu mai sînt la mare căutare

Conducerea Facultăţii de Medicină Dentară Constanţa s-a văzut nevoită să desfiinţeze două specializări, respectiv asistenţă dentară şi asistenţă de profilaxie, acestea fiind tot mai puţin solicitate de candidaţi. „Nu am mai avut candidaţi aici, pentru că nici piaţa nu mai oferă locuri de muncă pentru ele, iar salariile în domeniu sînt tot mai mici, aşa că le-am desfiinţat. Dar ne bucurăm pentru că am reuşit cea mai mare performanţă din ţară în ceea ce priveşte numărul de candidaţi la facultate. Tinerii şi-au arătat un interes foarte mare pentru facultatea de medicină dentară, baza materială fiind un punct forte. Fiecare student are posibilitatea să înveţe pe propriul fotoliu dentar”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Dentară, prof. univ. dr. Corneliu Amariei. Şi Tehnica Dentară s-a bucurat de un număr mare de candidaţi, pe cele 40 de locuri candidînd 150 de absolvenţi de liceu. Dacă la Medicină Dentară, cea mai mare medie a fost de 9,28, iar cea mai mică de 2,7, la Tehnică Dentară, cea mai mare medie a fost de 9,82, iar cea mai mică a fost de 6,65.

Facultatea de Medicină Dentară, singura reacreditată din România

Tinerii care au promovat cu bine admiterea la Facultatea de Medicină Dentară din Constanţa pot sta liniştiţi, unitatea de învăţămînt fiind singura din ţară care a fost reacreditată. „Am cerut o comisie care să analizeze exact lucrurile, astfel că am primit din nou acreditarea. Pînă în 2012 nu ne mai facem probleme. Sîntem singurii din ţară care pînă acum am reuşit asemenea performanţă”, a declarat decanul prof. univ. dr. Corneliu Amariei.