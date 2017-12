OMV Petrom şi ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, o subsidiară a Exxon Mobil Corporation, au demarat cea mai mare campanie de achiziţie seismică 3D din Marea Neagră, se arată într-un comunicat al Petrom. Campania acoperă aproximativ 6.000 km pătraţi în zona de mare adâncime a blocului Neptun din sectorul românesc al Mării Negre. Campania de achiziţie seismică va dura şase luni şi este realizată cu nava Symphony a companiei CGG Veritas. Nava Symphony , cu o lungime de 120 metri, este dotată cu echipamente de ultimă generaţie iar pentru colectarea datelor seismice 3D foloseşte 12 cabluri cu o lungime de 6 km. Operatorul campaniei de achiziţie seismică este OMV Petrom. \"Pe baza datelor obţinute în cadrul acestei campanii de seismică, la care se adaugă şi cele obţinute în campania anterioară din perioada 2009-2010, ExxonMobil şi OMV Petrom vor continua să evalueze fezabilitatea comercială şi tehnică a descoperirii de gaze naturale a sondei Domino, care a fost anunţată la începutul acestui an. In acelaşi timp, datele vor fi utilizate si pentru a stabili obiectivele viitorului program de foraj de explorare\", se spune în comunicat. ExxonMobil este operatorul zonei de apă adâncă a blocului Neptun. Zona de apă adâncă a perimetrului Neptun se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 9.900 km pătraţi, iar adâncimea apei variază între 50 şi 1.700 metri. În noiembrie 2008, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited şi OMV Petrom au semnat un acord prin care ExxonMobil a achiziționat o participaţie de 50% în zona de mare adâncime a perimetrului. În ianuarie 2012, ExxonMobil şi OMV Petrom au anunţat descoperirea unui zăcământ de gaze naturale cu sonda Domino-1 în zona de apă adâncă a perimetrului. Sonda Domino-1 este situată la 170 km de ţărm în ape cu o adâncime de circa 1.000 m.