O editură australiană a prezentat un atlas uriaş, considerat cea mai mare carte din lume tipărită vreodată, la Salonul de Carte de la Frankfurt, unde cărţile în format electronic şi pe alte suporturi mobile reprezintă punctul de atracţie principal al evenimentului. Atlasul, intitulat ”Earth / Pământ”, are o lungime de 1,8 metri şi o lăţime de 2,75 metri. Cartea va fi tipărită în doar 31 de exemplare, fiecare cu un preţ de vânzare de 100.000 de dolari, a explicat creatorul ei, Gordon Cheers. ”Până acum, am vândut deja două exemplare în Emiratele Arabe Unite”, a declarat Gordon Cheers. Fiecare atlas este tipărit la comandă şi are nevoie de o lună pentru a fi confecţionat. Pentru a întoarce paginile cărţii sale, Gordon Cheers are nevoie de ambele mâini şi poartă mănuşi pentru a nu deteriora paginile atlasului. Coperta acestei cărţi poate fi ridicată cu mare greutate de o singură persoană. La fel ca în orice atlas clasic, cititorul găseşte hărţile celor cinci continente şi o selecţie a ţărilor anglofone, însoţite de câteva fotografii de înaltă rezoluţie.

Spre deosebire de majoritatea editurilor prezente la salonul de la Frankfurt, cel mai mare târg de carte din lume, Gordon Cheers consideră că opera sa îi permite să lase în urmă o moştenire reală şi se compară cu fabricanţii de ceasuri cu cuarţ, care nu au dispărut în epoca modernă, în ciuda numeroaselor inovaţii tehnologice. Ediţia din acest an a Târgului de Carte de la Frankfurt se desfăşoară între 6 şi 10 octombrie. Salonul de carte pune accent pe digitalizarea din domeniul literaturii şi are 6.930 de expozanţi din 114 ţări, cu 5% mai puţini decât la ediţia de anul trecut. Ţara invitată în acest an la eveniment este Argentina. Scriitorii Varujan Vosganian, Dan Lungu şi Gabriel Chifu se numără printre invitaţii români la Târgul de Carte de la Frankfurt. Bugetul alocat de Ministerul Culturii pentru participarea României la Târgul de la Frankfurt este de circa 30.000 de euro. La standul României expun 25 de edituri.