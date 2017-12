Cea mai mare colecţie de cărţi din judeţ, la Cobadin

Rutina cotidianului şi grijile pentru ziua de mâine, un serviciu solicitant şi presiunile aferente ne ocupă 24 de ore din 24. Toate sunt legate, ca o gaură neagră în care ne scufundăm. Din cauza asta nu mai avem timp să facem nimic altceva. Doar muncă şi iar muncă. Nu mai avem timp să privim în jurul nostru, nu mai avem timp să ne educăm copiii, dar mult mai important este că nu mai avem timp pentru sufletul nostru. Adevărul este că mulţi dintre noi şi-ar dori ca ziua să aibă măcar 25 de ore. Cât de mult ar conta! Poate că în acea oră am pune mâna pe o carte şi am citi-o de la un capăt la altul fără să ne întrerupă soneria telefonului de muncă, de exemplu. Ar fi una dintre plăcerile mari ale sufletului. Ne-ar spune „mulţumesc”. Doar el ştie câte răni vindecă după ce citeşti o carte cu adevărat „bună”, din care ai avut de învăţat ceva. Câţi dintre noi mai ştim să citim cu adevărat o carte, să o trăim la intensitate maximă, să ne identificăm cu personajul şi să ne întrebăm oare cum am proceda noi dacă am fi într-o anume situaţie? Oare am schimba firul poveştii personale?!

CĂRŢILE CU DINOZAURI, FOARTE SOLICITATE Deşi se spune că tinerii din ziua de astăzi nu mai citesc, observaţia este doar parţial adevărată. Încă mai sunt elevi care o fac. E adevărat, ei sunt motivaţi şi îndrumaţi de profesori, dar important este că şcolarii citesc exact ce le place. Aceşti elevi pasionaţi sunt formaţi de mici să iubească cititul, iar cartea devine prietena lor înainte de culcare. Astfel de copii-exemplu sunt şi elevii Şcolii din Cobadin. Ei frecventează biblioteca atât în timpul anului şcolar, cât şi în vacanţe. Pur şi simplu pentru că le place să descopere lucruri noi. Una dintre elevele studioase, care s-a remarcat după ce a citit o mulţime de cărţi de vârsta ei, este Adelina Marin. Învaţă în clasa a VII-a şi a mărturisit că îi place să citească mai ales cărţile cu animale. E fascinată de viaţa lor. „Mătuşa mea m-a ajutat să descopăr lumea cărţilor, datorită ei îmi place să citesc. Ultima carte pe care am citit-o, în afara celor cerute la şcoală, este „Să cunoaştem lumea marină”. Aşa am aflat foarte multe lucruri despre balene, delfini şi chiar rechini”, a spus Adelina. Ea nu este singura care citeşte din plăcere. Şi Nicoleta Iordache, elevă în clasa a VI-a, spune că nu s-ar plictisi niciodată să citească. „Mie îmi plac cărţile de aventuri care au finaluri fericite şi, mai nou, îmi plac cărţile despre dinozauri”, mărturiseşte Nicoleta. Eleva a şi fost premiată cu o diplomă pentru fidelitatea cu care frecventează biblioteca. Cititorii de vârste şcolare au şi un îndrumător pe măsură. Este chiar directorul Bibliotecii Comunale, Cristina Telehoi, care „inventează” metode prin care să atragă copiii în lumea cărţilor. „Lunar se organizează tombole, iar copiii care participă primesc diverse premii prin tragere la sorţi. Încercăm să îi stimulăm să vină la biblioteacă. Tombola este o modalitate prin care încercăm să le arătăm copiilor că trebuie să preţuiască lectura pentru că îi ajută în viitor”, a declarat directorul bibliotecii.

DIVERSITATE DE CĂRŢI Copiii Şcolii din Cobadin au şi de unde alege cărţi. Biblioteca lor este cea mai mare din întreg judeţul, numărând nu mai puţin de 22.000 de volume, cele mai multe pentru copii, pe locul următor fiind Biblioteca din Cumpăna, care numără 14.000 de cărţi. Directorul unităţii recunoaşte că din punct de vedere al achiziţiei stă mai prost pentru că este nevoie de resurse financiare pentru a completa biblioteca şi cu alte volume. „Multe le-am primit din donaţii, dar am făcut şi noi achiziţii pentru a oferi cititorilor o diversitate de cărţi”, a declarat directorul bibliotecii. Ea a precizat că, dacă pe timp de şcoală biblioteca are sală de lectură, în perioada vacanţelor, sala se transformă în ludotecă. În plus, biblioteca deţine şi calculatoare la care cititorii au acces gratuit. Dacă în perioada anului şcolar vin la bibliotecă între 24 - 26 de copii la sala de lectură, în vacanţe au fost zile în care chiar şi 50 de copii au venit să participe la activităţi de joc în cadrul bibliotecii.