Un explorator american a descoperit recent un animal care ar putea fi cea mai mare insectă înregistrată vreodată în lume. Specia se numeşte Weta gigant. Insecta seamănă mult cu o lăcustă, doar că este mult mai mare: măsoară aproape 20 de centimetri şi cântăreşte cât trei şoareci. Insecta a fost găsită de un fost pădurarul Mark Moffett, de 55 de ani, într-un copac din insula Little Barrier din Noua Zeelandă. Bărbatul a mers acolo cu un grup de exploratori, încercând să descopere urme ale acestor insecte, despre care se credea că au dispărut din acele locuri când europenii au adus şobolani, acum câţiva ani. „Câteva ore am căutat în zadar şi, deodată, am văzut unul în copac. Weta gigant este deja cea mai mare insectă din lume, dar acesta este cel mai mare specimen găsit”, a povestit Mark Moffett. Insecta a mâncat un morcov. După ce au fotografiat-o, Mark Moffett şi echipa de exploratori i-au dat drumul incredibilei insecte.