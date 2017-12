Cea mai mare livadă refăcută de CJC, la Aliman

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) continuă programul „Refacerea livezilor dobrogene”, demarat în premieră naţională, anul trecut, la Constanţa. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, însoţit de vicepreşedintele CJC Cristian Darie, s-a deplasat, ieri, în zona de sud a judeţului, în localităţile Ostrov, Băneasa şi Aliman, pentru a planta alături de elevi pomi fructiferi. La Ostrov - prima oprire, elevii Liceului Agricol erau deja pregătiţi pentru plantare. “Pentru elevii noştri este benefic acest program din mai multe motive. În primul rând, plantarea copacilor înseamnă sănătate, înseamnă viaţă. În al doilea rând, având în vedere profilul agricol al liceului, plantarea pomilor fructiferi reprezintă de fapt orele de practică ale elevilor. Este un program excelent, care cred eu că ar fi bine să fie preluat şi de alte autorităţi. Terenul pe care se plantează pomii fructiferi aparţine Liceului. Acum se vor face aici cu adevărat ore de practică”, a declarat primarul comunei Ostrov, Niculae Dragomir. Chiar dacă profilul liceului este agricol, elevii susţin că până ieri nu au primit niciodată material dendrologic pe care să îl folosească. “Nu ştiu de ce până în prezent nu am reuşit să facem plantări, aşa cum facem astăzi. Orele noastre de practică se rezumau la studiatul celor câţiva pomi plantaţi în urmă cu 15-20 de ani”, a spus unul din elevii participanţi la acţiunea de plantare a pomilor fructiferi. Acţiunea de ieri a continuat în oraşul Băneasa, acolo unde elevii împreună cu preşedintele CJC, vicepreşedintele CJC, primarul din Băneasa, Gelu Iordache, şi profesori au plantat vişini şi cireşi pe terenul din curtea şcolii. “Programul CJC de refacere a livezilor prinde din ce în ce mai mult contur. Am reuşit până în prezent să plantăm peste 60.000 de pomi fructiferi în toamna anului trecut şi în această primăvară. Cred că am reuşit să oferim exemplul de care era nevoie pentru a stimula fermierii să se implice şi deja avem peste 20 de fermieri care vor să intre în acest program. Am început plantările în curţile şcolilor şi bisericilor şi am implicat copiii din comunele judeţului în acest program pentru a-i responsabiliza”, a declarat Cristian Darie. În comuna Aliman, primarul Gheorghe Topalu a reuşit numai ieri plantarea a trei hectare de teren cu pomi fructiferi. “Înainte de Revoluţie, în această zonă erau peste 20 de hectare de livezi. Imediat după revoluţie au fost tăiate şi nu s-a pus nimic în loc. Cele trei hectare pe care le-am plantat sunt doar începutul, pentru că vrem să extindem programul şi să refacem toate livezile din zonă. Le mulţumesc celor de la CJC pentru această iniţiativă şi sper să mă sprijine în continuare”, a declarat Gheorghe Topalu. “Până în prezent este cea mai mare suprafaţă care se plantează cu pomi fructiferi. Avem aici aproximativ 2.000 de pomi fructiferi, care vor oferi o imagine senzaţională când vor înflori. Sper ca primarul să reuşească să refacă şi celelalte livezi din zonă. Prin programul derulat de CJC am reuşit să-i facem fericiţi şi pe angajaţii de la Staţia de cercetare de la Valu lui Traian, care au spus că nu au mai dat atâţia puieţi niciodată. Numai în această primăvară am luat de la Valu lui Traian peste 40.000 de puieţi. De fapt, am luat toţi puieţii pe care îi aveau, pentru că ne-au anunţat că nu mai au ce să ne ofere. Mă bucură şi mai mult că mesajul pe care noi am dorit să îl transmitem fermierilor a fost recepţionat”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Program se va finaliza la sfârşitul acestei săptămâni, urmând a fi reluat la toamnă.