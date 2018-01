CEA MAI MARE NEDREPTATE DIN LUME! Milioane de oameni mor în chinuri!

Milioane de oameni mor în chinuri în lipsa opioidelor care ar putea să le aline durerile! Mai exact, aproximativ 25 de milioane de persoane, dintre care 2,5 milioane de copii, mor în fiecare an în suferință, potrivit unui studiu publicat vineri, informează AFP, citată de Agerpres. Această cifră reprezintă aproape jumătate din totalul deceselor înregistrate în lume în fiecare an, estimează autorii studiului publicat în revista medicală The Lancet. Cei mai mulți dintre pacienții privați de analgezice trăiesc în țările cu venituri mici sau mijlocii și primesc sub 4% din cele 299 de tone de morfină distribuite pe plan global. ''Accesul diferențiat la analgezice în scopul îngrijirilor paliative este una dintre cele mai mari nedreptăți din lume'', afirmă Felicia Knaul, de la Universitatea din Miami, unul dintre autorii studiului. ''Lumea trece printr-o adevărată criză a managementului durerii: accesul limitat sau lipsa accesului la morfină pentru zecile de milioane de adulți și copii care trăiesc și mor în suferințe groaznice care ar putea fi evitate'', a adăugat aceasta. Autorii subliniază discrepanța dintre lipsa opioidelor în scopuri paliative din țările sărace și abuzul acestor substanțe în țările bogate. În America de Nord, un număr din ce în ce mai mare de persoane dezvoltă o dependență de analgezice puternice procurate pe rețetă, înainte de a recurge la heroină, deseori combinată cu substanțe de sinteză. La nivel mondial, autorii studiului pledează pentru ''politici globale mai echilibrate înainte de a facilita accesul la analgezice și opioide pentru anumite probleme medicale''. ''Exemplul unor țări precum Austria, Germania, Elveția, Marea Britanie sau Uganda, precum și statul Kerala din India demonstrează că este posibil să lărgim accesul la aceste substanțe în scop medical, fără să sporim riscul utilizării lor în scopuri nemedicale'', a precizat acesta. ''Nu trebuie să permitem ca 'opiofobia' să-i priveze de medicamente accesibile și esențiale pe pacienții în agonie din țările sărace, în timp ce luptă cu boli precum cancerul sau SIDA'', a precizat profesorul Knaul. Autorii studiului estimează că furnizarea morfinei sau a tratamentelor echivalente către țările sărace care au nevoie de ele ar costa doar 145 de milioane de dolari pe an (122 de milioane de euro) dacă s-ar aplica tarifele scăzute de care beneficiază țările bogate.