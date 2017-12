Aproape 30 de aeronave vor survola cerul duminică, 1 Decembrie, la parada dedicată Zilei Naţionale a României, potrivit Ministerului Apărării Naţionale (MApN). „Aeronave ale Forţelor Aeriene şi Navale au executat, luni, zboruri de antrenament pentru parada militară care se va desfăşura în Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a României. Următoarele antrenamente sunt planificate pentru zilele de 26 şi 28 noiembrie. Ministerul Apărării Naţionale va participa la parada din acest an cu aproximativ 30 de aeronave", se menţionează într-un comunicat de presă remis de MApN. Vineri, la Arcul de Triumf, va avea loc ultima repetiţie generală pentru paradă. Ministrul Apărării, Mircea Duşa, a anunţat deja că românii se vor bucura în acest an, de Ziua Naţională, de cea mai fastuoasă paradă militară din ultimii 20 de ani. „În acest an se împlinesc 95 de ani de la Marea Unire de la 1918 şi cred că un eveniment de o asemenea importanţă trebuie sărbătorit cum se cuvine. De aceea, în colaborare cu celelalte structuri ale statului - MAI, SRI, SPP - şi toate celelalte instituţii care cooperează, vom realiza cea mai mare paradă militară de după '90“, declara recent Duşa.