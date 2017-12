Cea mai mare plăcintă dobrogeană, preparată la Cumpăna

PROMOVARE La sfârşitul săptămânii ce tocmai s-a încheiat, localitatea Cumpăna a fost în sărbătoare. Cumpănenii, dar şi cei care au trecut pragul localităţii au putut participa la una dintre cele mai importante sărbători ale comunei. Mai exact, a XI-a ediţie a Festivalului Internaţional „Rodul Pământului - Zilele Recoltei”. De la an la an, evenimentul este organizat cu mai mult fast, cu mai mulţi oaspeţi din ţară şi de peste hotare. La această ediţie a Festivalului au venit primari din 11 judeţe, dar şi din Turcia, Bulgaria şi Republica Moldova. „Evenimentul este dedicat pământului, gastronomiei româneşti şi internaţionale, bogăţiei etnografice şi folclorice. Scopurile organizării festivalului au fost promovarea României ca destinaţie turistică, păstrarea şi împărtăşirea tradiţiilor culinare din regiunile turistice româneşti. Festivalul este un eveniment care pune în valoare moştenirea rurală şi culturală a Dobrogei şi a României“, a declarat Gâju. Printre invitaţii care au răspuns „prezent“ invitaţiei primarului din Cumpăna au fost şi social-democraţii Mircea Geoană şi Ecaterina Andronescu. „Festivalul a adus primari din toate regiunile istorice ale României. Primul mesaj simbolic este de unitate naţională. Al doilea simbol este cel dat de invitaţii de peste graniţele actuale ale României cu care ţara, într-o perioadă sau alta a istoriei milenare a poporului şi a neamului nostru, a avut destin comun“, a afirmat senatorul PSD Mircea Geoană. La rândul său, senatorul PSD Ecaterina Andronescu a apreciat vrednicia localnicilor, dar şi interesul autorităţilor pentru tânăra generaţie. „Dacă treci pe la fiecare casă, îţi dai seama că în fiecare este un om gospodar. Felicit administraţia locală pentru preocuparea pe care o are pentru şcolile din Cumpăna, pentru că eu sunt de părere că sunt cele mai importante instituţii din comune“, a declarat Ecaterina Andronescu.

PLĂCINTA URIAŞĂ Invitaţilor de seamă li s-au alăturat sute de localnici din Cumpăna, pe stadionul din comună, pentru a sărbători roadele pământului. De pe tarabele celor care au trudit un an întreg nu au lipsit legumele şi fructele, produsele de panificaţie, carnea şi vinurile. Şi mierea a fost la mare căutare în cele trei zile ale festivalului. Producătorii au adus şi pâine făcută după reţete tradiţionale. Tot la capitolul panificaţie, anul acesta a continuat tradiţia de la Cumpăna prin care a fost pregătită cea mai mare plăcintă dobrogeană. 35 de metri liniari şi 320 de kilograme a avut plăcinta gătită, anul acesta, de gospodinele din comună, cu cinci metri mai mult decât anul trecut. După ce a fost măsurată şi cântărită, plăcinta a fost împărţită celor prezenţi, care au gustat din deliciosul preparat.