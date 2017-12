Cea mai mare scrisoare din România, semnată de fanii Backstreet Boys

Cea mai mare scrisoare din România, cu o lungime de cinci metri şi care cuprinde peste 200 de semnături şi mesaje ale fanilor români, va fi trimisă membrilor trupei Backstreet Boys, pentru a marca 20 de ani de la înfiinţarea formaţiei.

În perioada 17 - 27 februarie, foaierul Grand Cinema & More din Bucureşti a găzduit cea mai mare scrisoare din România adresată celebrilor Backstreet Boys. Mesajele de apreciere şi semnăturile fanilor au colorat scrisoarea cu o lungime de cinci metri, strângându-se peste de 200 de semnături în numai zece zile. Scrisoarea va fi trimisă membrilor Backstreet Boys. Entuziasmul şi dorinţa de a-i vedea live pe membrii uneia dintre cele mai celebre boyband-uri din lume se regăsesc în mesajele din această scrisoare. Cele mai inedite mesaje au fost semnate de fani de toate vârstele, de-a lungul uriaşei scrisori, de la cele de apreciere, precum „Best boyband ever”, „Keep the Backstreet pride alive!” şi „BSB - You are The Best”, la adevărate declaraţii de dragoste, precum „I feel incomplete without you!”.

În contextul sărbătoririi a 20 de ani de la înfiinţarea Backstreet Boys, la Grand Cinema & More a fost proiectat, joi seară, documentarul „Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of”. Documentarul a prezentat momente-cheie din istoria Backstreet Boys, de la perioadele de glorie până la momentele de încercare. Filmul a fost realizat pe parcursul a doi ani din viaţa membrilor trupei.