Cea mai mare structură sindicală din ţară rămîne deschisă şi altor fuziuni

Mişcarea sindicală românească se află în plin proces de restructurare, după unificarea din toamnă a marilor confederaţii europene, trei mari organizaţii autohtone formînd cea mai importantă structură de după 1990. Despre mişcările de trupe din lumea sindicală din România se vorbeşte de mai mult timp, însă în urma discuţiilor purtate încă din 2004, primul an al integrării europene a găsit ţara noastră cu o alianţă care reprezintă interesele a peste un milion de salariaţi. Discuţiile privind problema fuziunii dintre CNSLR - Frăţia, BNS şi Meridian au ajuns la final, în baza legii asociaţiilor şi fundaţiilor, în această săptămînă, la Bucureşti, fiind constituită Alianţa Confederaţiilor Sindicale din România (ASCR). Unificarea sindicală la nivel naţional are şi o explicaţie. Cu toate că pînă acum acestea au fost împărţite după doctrina politică, liderii celor trei mari organizaţii au înţeles că succesul acţiunilor în plan social depinde doar de existenţa unei structuri care poate opune rezistenţă guvernanţilor. "Sindicatele au înţeles că trebuie să fie unite pentru a reprezenta mai bine interesele salariaţilor, mai ales în faţa nepăsării celor care ne conduc şi care ignoră deliberat starea accentuată de sărăcie în care a ajuns ţara. Scopul acesteia îl reprezintă pregătirea organizaţiilor în vederea fuziunii şi constituirii unei singure federatii - Confederaţia Generală a Muncii", a precizat preşedintele CNSLR – Frăţia Constanţa, Marian Foca. Liderul sindical a mai declarat că deşi la malul mării a fost încheiat primul protocol între filialele acestor organizaţii, pînă la jumătatea acestei luni urmează să se semneze astfel de documente în toate judeţele ţării. "Nevoia de unitate se impune ca o condiţie de bază în finalizarea proiectului nostru. Considerăm că numai aşa putem reprezenta mai bine interesele forţei de muncă din ţara noastră. În consecinţă, alianţa este deschisă şi celorlalte confederatii sindicale din România. Trebuie ca fiecare să pună în balanţă avantajele şi dezavantajele fuziunii, iar dacă o anumită structură va ajunge la concluzia că apartenenţa la Alianţa Confederaţiilor Sindicale din România este o soluţie, sîntem gata să o primim în rîndurile noastre", a mai declarat Marian Foca. Pe de altă parte, Marian Foca a precizat că primul moment al adevărului a fost programat pentru sfîrşitul acestui an, cînd reprezentanţii celor trei organizaţii sindicale vor analiza rezultatele colaborării în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare.