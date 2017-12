Cea mai mare tragedie de după Revoluţie – omor calificat!

09:51:20 / 02 Noiembrie 2015

PRIMARUL SECTORULUI PATRU

S-A UITAT CA DOMNUL PRIMAR SI-A LUAT CARNETUL DE CONDUCERE AUTO DE LA PITESTI? CICA STATEA IN GAZDA? SI ACUM IN BUCURESTI TOT IN GAZDA LOCUIESTE? SI CUM ULCIORUL NU MERGE............................,EL ESTE PRINCIPALUL VINOVAT,AR TREBUI CA JUSTITIA ROMANA SA AI DEA PESTE 20 DE ANI PUSCARIE CU EXECUTARE! DOAMNE AJUTA CAT MAI CURAND!