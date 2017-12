Cea mai mică înflaţie anul viitor, 6%?

Inflaţia anuală se va reduce semnificativ anul viitor, dar va depăşi, cel mai probabil, intervalul ţintit de BNR, de 2,5% - 4,5%, iar banca centrală va coborî treptat dobînda de politică monetară, care se va încadra la finele lui 2009 între 7,5% şi 9%, apreciază analiştii economici. „În 2009 vom avea o continuare a dezinflaţiei, dar procesul va fi lin, iar rata anuală va ajunge cel mai jos în jur de 6% la jumătatea anului, urmînd ca apoi să urce în a doua parte din 2009\", a declarat senior economistul ING Bank, Nicolae Alexandru-Chidesciuc. El apreciază că inflaţia se va situa la 7,6% la finele anului viitor, fiind cel mai pesimist dintre cei şapte analişti care au făcut comentarii legat de acest subiect. La polul opus al previziunilor se află dealerul Romexterra Lucian Oiţă, care apreciază că rata anuală a inflaţiei va fi de 3,25% în decembrie 2009. „Cursul de schimb va fi utilizat ca ancoră pentru ţintirea inflaţiei. (...) De asemenea, efectul de bază nu poate decît să sprijine în mod favorabil evoluţia inflaţiei\", a spus dealerul Romexterra. În rîndul opţimiştilor se mai regăsesc economistul şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, şi dealerul Millennium Bank România Ciprian Dascălu, care previzionează pentru 2009 o rată a inflaţiei de 4,5%, respectiv de 4,3%. „Presiunile inflaţioniste rămîn destul de mari. În primul rînd este vorba despre creşteri salariale şi de pensii şi în plus cursul de schimb are o tendinţă de depreciere, ceea ce nu ne prea ajută”, a afirmat Dumitru. Florian Libocor, analist la BRD, şi Melania Hăncilă, şeful Departamentului cercetare şi strategie de la Volksbank România, consideră că inflaţia va fi de 5% în 2009. Ea apreciază că încetinirea creşterii economice va avea efecte pozitive asupra evoluţiei preţurilor de consum, dar că atingerea ţintei de 3,5% (plus/minus un punct procentual) stabilită de BNR „pare destul de greu fezabilă”, în condiţiile în care deteriorarea indicatorilor macroeconomici va pune presiune asupra leului. Lucian Anghel, economistul şef al BCR, se aşteaptă la o rată a inflaţiei cuprinsă între 5% şi 6% în decembrie 2009. \"Va fi un trend puternic dezinflaţionist în primul semestru din 2009, după care vor exista uşoare corecţii\", a spus Anghel. După domolirea inflaţiei analiştii prefigurează îndulcirea politicii monetare a BNR. \"Consider că banca centrală va începe un proces treptat de reducere a dobînzii de politică monetară, pentru a încuraja creditarea în moneda locală, deoarece economia naţională are nevoie imprerativă de infuzii de capital care să suplinească reducerea creditării în valută. Astfel, trebui găsită o formulă de încurajare a creditării, în special pe segmentul corporate şi IMM, şi reducerea ratei cheie va fi următorul pas, probabil cu 25/50 puncte de bază. Pînă la sfîrşitul lui 2009, dobînda ar putea ajunge la 7.5%\", afirmă Hăncilă, în cel mai fericit caz. De remarcat că ritmul de creştere a preţurilor de consum s-a redus în noiembrie 2008 la 0,32%, de la 1,06% în octombrie, iar inflaţia anuală a încetinit la 6,74%. Rata medie lunară a inflaţiei din primele unsprezece luni a fost de 0,5%, la acelaşi nivel cu intervalul similar din 2007.