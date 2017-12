Constanţa va avea cea mai modernă sală polivalentă din România, care va rivaliza cu cele din marele oraşe din lume. Demarat la iniţiativa autorităţile locale, proiectul va fi finalizat pînă la cel tîrziu 1 iunie 2010, deoarece în luna septembrie a aceluiaşi an oraşul de la ţărmul mării va găzdui a doua ediţie a Jocurilor Mării Negre, competiţie la care vor participa peste 3.000 de sportivi din 9 ţări riverane. În prezenţa primarului Radu Mazăre şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Constantinescu Nicuşor-Daniel, în sala mare a Bibliotecii Judeţene a avut loc, ieri, o conferinţă de presă în care a fost prezentată macheta noii săli polivalente. Aceasta va fi construită în complexul sportiv din Badea Cîrţan, pe amplasamentul actualului stadion de rugby şi va cuprinde o serie de dotări impresionante. Sala polivalentă va avea un teren multifuncţional şi un bazin olimpic, capacitatea sălii de jocuri fiind de 10.000 de locuri la manifestările sportive şi 12.000 de locuri la cele culturale. În plus, vor exista o sală de antrenament, un hotel destinat cazării sportivilor şi delegaţiilor oficiale, o parcare subterană şi alte trei parcări la suprafaţă, cabinete medicale, facilităţi pentru recuperarea sportivilor, dar şi o piaţetă pietonală amenajată în faţă complexului, care va oferi un spaţiu de recreere şi promenadă pentru locuitorii oraşului. Întregul complex se va întinde pe o suprafaţă de 76.352 m.p., terenul fiind pus la dispoziţie de Primăria Constanţa, iar investiţia se va ridica la 60-70 milioane de euro, fondurile fiind acoperite de Consiliul Judeţean (10%), Primăria Constanţa (20%) şi Guvernul României, prin Agenţia Naţională pentru Sport (70%).

“Aceasta este soluţia cîştigătoare. Au fost mai multe oferte, dar comisia care le-a analizat şi eu personal am considerat că din punctul de vedere al raportului calitate/preţ, dar şi al cerinţelor urbanistice, aceasta este cea mai bună soluţie. În sală se vor putea desfăşura meciuri, de la volei sau handbal pînă la hochei pe gheaţă şi se vor putea organiza spectacole. Terenul a fost rezervat de Primăria Constanţa pentru acest proiect şi, împreună cu primarul Radu Mazăre, am avut grijă să-l protejăm de orice intervenţie a unora care voiau să construiască vile pentru că sportul, în Constanţa, este o prioritate. Sper ca Guvernul să se ţină de cuvînt şi să aloce sumele promise, dar în caz contrar vom găsi noi alte surse”, a declarat preşedintele CJC, Constantinescu Nicuşor-Daniel. “Este un proiect ambiţios şi sper să-l putem finanţa şi finaliza. Primăria are deja cota de 20% şi terenul pentru acest complex şi este nevoie de un efort comun pentru a duce la capăt acest proiect. În ultimii ani, sportul constănţean a fost revigorat şi se vede acest lucru în performanţele obţinute”, a adăugat primarul Mazăre. “Ne dorim ca sala să se încadreze perfect în cerinţele urbanistice ale oraşului. Firma cîştigătoare este din SUA şi a fost reprezentată de un cetăţean american de origine română care şi-a dorit foarte mult să construiască acest complex”, a explicat arhitectul-şef al judeţului, Constantin Cenuşe. “Este un vis care va deveni realitate. Este o sală cu toate facilităţile la nivel european, obligatorii pentru organizarea unor competiţii europene atît la nivel de club, cît şi al echipelor naţionale”, a declarat directorul DSJ, Elena Frîncu.

„Un rol important atît pentru sport, cît şi pentru comunitate”

Reprezentanţii cluburilor sportive din Constanţa care au participat la prezentarea de ieri s-au declarat încîntaţi de noua sală polivalentă. “Mă bucur că acest proiect este pus în practică şi sper ca toată lumea să fie sănătoasă ca să-l ducă la bun final. Sper să apuc şi eu să joc în această sală”, a spus căpitanul campioanei Club Volei Municipal Tomis, Radu Began. “Este un proiect mai vechi şi sînt impresionat de ceea ce văd. Astfel de lucruri vin în ajutorul performanţei, iar echipele de club din Constanţa au obţinut rezultate foarte bune în ultimii ani. Sala va avea un impact deosebit asupra copiilor pe care dorim să-i aducem către sport”, a adăugat Eden Hairi, antrenorul secund al HCM, vicecampioana României. “Consilierii judeţeni şi preşedintele Constantinescu Nicuşor-Daniel au demonstrat, încă o dată, că au o grijă deosebită faţă de sportul constănţean şi faţă de comunitate”, a apreciat preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. “Este o mare satisfacţie pentru întreg sportul constănţean. Cred că şi rezultatele obţinute de echipele de club constănţene au împins comunitatea către acest proiect. Această sală va avea un rol important atît pentru sport, cît şi pentru întreaga comunitate”, a completat directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadîr. “Tot ce este de calitate trebuie aplaudat. Avem nevoie să dezvoltăm infrastructura sportivă şi să asigurăm condiţii bune sportivilor pentru a face performanţă”, a spus cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi, aflat în aceste zile la Constanţa.