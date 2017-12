Cea mai pesimistă prognoză de creştere economică

Creşterea economică a României va încetini în acest an la 0,6%, comparativ cu un ritm estimat pentru anul trecut la 8%, prognozează analiştii grupului UniCredit, care atrag atenţia asupra nevoii de măsuri adecvate pentru atragerea de finanţare, proces care ar putea atenua contracţia economiei. \"În pofida creşterii robuste de 8,9% din primele trei trimestre din 2008, vulnerabilitatea României şi expunerea la criza financiară internaţională au devenit vizibile în ultimele trei luni ale anului trecut, cînd au fost înregistrate primele semnale clare privind încetinirea economiei reale. Spre deosebire de 2008, ne aşteptăm la o contracţie dureroasă în acest an şi estimăm o creştere de doar 0,6%. Măsuri adecvate care să garanteze finanţarea economiei reale vor ajuta la atenuarea contracţiei\", se arată într-un raport al grupului italian. Pentru anul viitor, analiştii UniCredit anticipează o creştere economică de 2% şi sînt de părere că politica fiscală şi eventuale reduceri ale ratingului de ţară se numără printre riscurile cu care se confruntă România, ceea ce se reflectă în evoluţia cursului de schimb. Astfel, proiecţiile UniCredit indică pentru finele acestui an un curs de 4,5 lei/euro, iar pentru decembrie 2010, de 4,3 lei/euro. Economiştii notează însă că unul dintre efectele încetinirii creşterii economice va fi reducerea deficitului de cont curent, precum şi îmbunătăţirea perspectivelor legate de inflaţie (4,7% la finele acestui an şi 4% în 2010). Astfel, deficitul de cont curent ar urma să se plaseze la 9,8% din PIB, în 2009, şi la 8,1% în 2010, comparativ cu 12,7% din PIB anul trecut. Analiştii amintesc în mod expres de reducerea dobînzii de politică monetară, operată în februarie de BNR, notînd că acesta este un răspuns al băncii centrale la deteriorarea perspectivelor de creştere economică: \"Ne aşteptăm ca ritmul relaxării să fie gradual şi ne aşteptăm ca, la finele acestui an, rata să fi fost redusă cu 150 de puncte de bază, la 8,5%. Deficitul bugetar pe 2009 nu are şanse să fie doar de 2% din PIB aşa cum urmăreşte Guvernul, ci va fi depăşit mai ales din cauza crizei”. Economiştii sînt de părere că bugetul este realizat pe baza unor proiecţii optimiste legate de creşterea economică şi de veniturile prognozate, care încă n-au fost colectate.