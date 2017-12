Cea mai pesimistă prognoză pentru România - creştere economică de 0,4%

Dintre toate prognozele internaţionale referitoare la evoluţia economică a României în 2009, cea mai pesimistă îi are ca autori pe analiştii de la Global Insight, care vehiculează doar 0,4% avans pentru acest indicator. Nu la fel de sumbre sînt previziunile Global legate de inflaţia ţării noastre la sfîrşitul anului în curs, pentru care se indică, estimativ, o valoare de 3,3%, faţă de 4,5% sau 7,6%, cît estimau economiştii români. Atît şocurile externe cît şi dezechilibrele macroeconomice acumulate în timp vor fi de natură să dea multe bătăi de cap noului Guvern, se arată în raportul de ţară al Global pe 2009, pentru România. Analiştii de la Washington consideră că este posibil să asistăm la o intensificare a dezechilibrului extern pe termen scurt. În ceea ce priveşte deficitul comercial, acesta va continua să aibă o contribuţie negativă semnificativă în evoluţia PIB. Experţii mai notează că importurile au încă o pondere mare atît în consumul privat, cît şi în investiţiile în economia internă. În plus, rezistenţa scăzută la şocurile din plan extern este generată de slăbiciunile structurale ale economiei, de baza industrială limitată, dar şi de deficitul de cont curent. La toate acestea se adaugă şi retrogradarea României din clasa statelor „investement grade” operată de două dintre cele trei mari agenţii de rating, Fitch şi Sdtandar&Poors. Analiştii Global consideră că avansul economic remarcabil din ultimul an nu a fost unul sustenabil şi că o asemenea situaţie nu se va mai repeta. Lista prognozelor pentru România, din raportul Insight, mai include venituri la buget sub aşteptările Executivului, scăderea ritmului de formare brută a capitalului fix la 8,2% (de la 20,7% în 2008) şi o încetinire de 5,6% a creşterii preţurilor la nivelul producătorilor (de la 16,9% în 2008 la 11,3% în 2009).