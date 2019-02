Cea mai puternică şi scurtă rugăciune, care te fereşte de rele!

15:42:37 / 22 Ianuarie 2019

Ce panarama ...

... si Cleopa asta ! Adica , inima se roaga , inima gandeste si alte aberatii popesti pravoslavnice ... Cand spui ,,rugaciune scurta'' , deja duci in derizoriu un astfel de demers , iar cand aduci in discutie rugaciunea unui organ , te poti gandi si la rugaciunea ,,scarbavnicului madular'' , de a ramane treaz si energic cat mai mult timp . Tot asa ,,o rugaciune scurta'' , chiar foarte scurta , daca madularul este scurt ... Cleopa , asemenea altor si altor paraziti mioritici ortodoxisti , adica legionari , au batut apa in piua , au frecat menta si au taiat frunze la caini , prostind pe cei care se uitau cu speranta la cer , cu gandul la tara stralucitoare ca soarele , de care fabulau ucigasii lui Iorga ...