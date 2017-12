Cea mai rece Berlinală din istorie a debutat cu un film asiatic

Cea mai rece Berlinală din istorie a debutat joi, cu proiecţia filmului ”Tuan Yuan”, de Wang Quan’an, cea de-a 60-a ediţie a festivalului urmând să găzduiască, între 11 şi 21 februarie, premiere ale unor nume mari ale cinematografiei, precum Roman Polanski şi Martin Scorsese. Vremea rece i-a făcut pe organizatori să le recomande oaspeţilor, pe site-ul oficial al evenimentului, să îşi ia haine groase. Cât despre distribuitorii de film prezenţi la festival, aceştia sunt de un optimism moderat în ceea ce priveşte încheierea contractelor la festivalul care a devenit, în ultima vreme, ”capitala financiară a filmului european”.

Potrivit publicaţiei specializate ”Variety”, în timp ce criza financiară a afectat industria independentă de film, marii jucători, care au participat, la începutul anului acesta, la festivalurile de la Sundance şi Rotterdam sunt siguri că anumite titluri vor genera interes şi vor revigora activitatea în cadrul European Film Market, unde au loc tranzacţiile. Printre filmele prezentate la festival despre care se speculează că vor fi licitate se numără ”Four Lions”, de Christopher Morris, o satiră la adresa jihad-ului, ”Nowhere Boy”, film inspirat de viaţa liderului Beatles, John Lennon şi ”Howl”, de Rob Epstein şi Jeffrey Friedman, povestea celebrului caz Allen Ginsberg. Una dintre vedetele festivalului este cel mai nou film al lui Martin Scorsese, ”Shutter Island”, alături de ”The Ghost Writer”, de Roman Polanski. Alte titluri de interes pentru distribuitori ar fi ”Sympathy for the Devil”, cu Samuel L. Jackson şi Josh Duhamel şi ”LOL”, cu Miley Cyrus şi Demi Moore. Unul dintre evenimentele cele mai aşteptate este proiecţia versiunii restaurate complet a clasicului film ”Metropolis”, de Fritz Lang, la Friedrichstadtpalast, dublată de încă o prezentare în aer liber, la Poarta Brandenburg. În timp ce Berlinul este îngheţat, industria de film a ţării este plină de vervă. Cu subvenţii federale şi regionale de 380 de milioane de dolari pe an, Germania a devenit cea mai atractivă regiune pentru marile case de producţie, dar şi pentru producători independenţi, precum Stephen Daldry şi Quentin Tarantino. Printre filmele care fac parte din competiţia Berlinalei şi care au fost finanţate cu fonduri germane se numără ”The Ghost Writer”, de Roman Polanski şi ”On the Path”, de Jazmilla Zbanic.

România este reprezentată la Berlinală de patru filme, două lungmetraje şi două scurtmetraje. Lungmetrajele ”Eu când vreau să fluier, fluier”, de Florin Şerban şi ”Portretul luptătorului la tinereţe”, de Constantin Popescu, au fost selectate la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, în competiţia oficială, respectiv în secţiunea Forum. Lungmetrajul lui Florin Şerban intră în competiţie cu filme ale unor nume mari ale cinematografiei, precum ”The Ghost Writer”, de Roman Polanski şi ”Shutter Island”, de Martin Scorsese. Noul proiect al lui Florin Şerban, ”El Rumano”, este prezentat tot la Berlinală, la Piaţa de Co-producţii, în programul Rotterdam-Berlinale Express. Cele două scurtmetraje care reprezintă România la Berlinale Shorts sunt ”Derby”, de Paul Negoescu şi ”Colivia”, de Adrian Sitaru. De asemenea, la Berlinală participă actorul Dragoş Bucur, în programul Shooting Stars. La Berlinale Talent Campus, program dedicat tinerilor care urmează să se implice în industria cinematografică, participă Ilinca Belciu şi Laura Căpăţînă. Totodată, ca în fiecare an, România are un stand la Festivalul de la Berlin, unde va fi prezentată industria românească de film.