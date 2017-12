Cea mai scăzută prezență în cinematografe din ultimele două decenii

Box office-ul la nivel global a scăzut cu 5,2% în 2014, prezenţa spectatorilor în sălile de cinema fiind mai redusă cu 6% decât în anii anteriori, deşi au existat filme cu mare succes la public. Fără filme precum ”Omul de oţel / Iron Man”, ”Batman” şi ”James Bond”, care să susţină vânzarea de bilete, box office-ul la nivel global a scăzut cu 5,2% în 2014, înregistrând totodată 10,3 miliarde de dolari în SUA. Prezenţa publicului în cinematografe a scăzut cu 6%, la 1,26 miliarde de dolari, cea mai scăzută prezenţă din ultimele două decenii.

Deşi au existat unele blockbustere, precum ”Gardienii galaxiei / Guardians of the Galaxy”, ”Marea aventură Lego / The Lego Movie” şi ”Maleficent”, multe dintre filmele mari şi continuările unor pelicule nu au avut un mare succes. Francize precum ”Uimitorul Om-Păianjen / The Amazing Spider-Man” şi ”Jocurile foamei / The Hunger Games” au înregistrat încasări impresionante la nivel mondial, dar încasările în cinematografele americane, în 2014, au fost sub cele din anii anteriori. Americanii între 12 şi 24 de ani au văzut cu 15% mai puţine filme în cinematografe, în primele trei trimestre ale anului. Şi în 2013, potrivit unui raport al Motion Picture Association of America, numărul cinefililor între 18 şi 24 de ani care au mers să vadă filmele în cinematogafe a înregistrat o scădere record de 17%. ”Filmele nu reprezintă singurul joc în oraş”, a declarat Jeff Bock, analist de box office la Exhibitor Relations. Tehnologia modernă, care creează noi alternative şi distracţii, reprezintă, într-un fel, un pericol pentru industria cinematografică. De asemenea, seriale, precum ”Detectivii din Louisiana / True Detective” şi ”The Walking Dead. Invazia zombi” reprezintă acelaşi tip de divertisment precum cel din cinematografe, ceea ce ar putea duce la scăderea încasărilor. Având în vedere că box office-ul din vară a fost unul destul de scăzut, filme precum ”Fata dispărută / Gone Girl” şi ”Cei 6 supereroi / Big Hero 6”, au contribuit la o revenire a vânzărilor în toamnă.

Anul 2015 ar trebui să fie diferit, se arată pe variety.com. În noul an, continuările unor filme de succes, dar şi pelicule precum ”Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey” ar putea reprezenta soluţia pentru a creşte interesul cinefililor de a merge în cinematografe. Reprezentanţii industriei cinematografice rămân optimişti în ceea ce priveşte viitorul acestei afaceri, dar, spun aceştia, este nevoie de deschidere spre schimbări.