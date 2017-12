Cea mai scăzută temperatură din ţară din acest an, minus 27 de grade Celsius, la Întorsura Buzăului

Cea mai scăzută temperatură din ţară din acest an, respectiv minus 27 de grade Celsius, a fost înregistrată, în această dimineaţă, la Întorsura Buzăului, în judeţul Covasna, în timp ce la Joseni, în Harghita, au fost minus 24,4 de grade Celsius. Minima naţională a zilei, de minus 27 de grade Celsius, a fost măsurată la staţia meteo din Întorsura Buzăului în jurul orei 7.30. ”Temperatura măsurată la Întorsura Buzăului a fost minima zilei înregistrată miercuri dimineață în țara noastră. Este o temperatură sub limita multianuală, dar nu este nimic nemaîntâlnit în februarie, când se înregistrează în mod obișnuit valori termice sub minus 20 de grade Celsius în depresiunile intramontane”, a declarat meteorologul Adrian Boariu de la Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii spun că la Întorsura Buzăului temperatura a scăzut brusc de la o zi la alta, cu aproximativ 18 grade Celsius, având în vedere că cea mai coborâtă valoare termică a dimineții de marți în localitate a fost de minus 8,8 grade Celsius. Valori termice extrem de scăzute s-au înregistrat și în județul Harghita, unde minima dimineții a fost de minus 24,4 grade Celsis la Joseni, în timp ce la Miercurea Ciuc au fost minus 23 de grade Celsius, la Toplița minus 19 grade Celsius, iar la Odorheiu Secuiesc minus 15 grade Celsius.