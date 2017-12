Bulevardul Champs-Elysees din Paris a redevenit, în 2011, cea mai scumpă arteră comercială din Europa, devansând New Bond Street din Londra, în timp ce la nivel mondial, Champs-Elysees şi-a păstrat poziţia a cincea, după Fifth Avenue din New York, Causeway Bay din Hong Kong, Ginza din Tokyo şi Pitt Street Mall din Sydney, arată un studiu anual, realizat de firma de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield. Valoarea locativă a spaţiilor comerciale de pe Champs-Elysees a crescut cu 5,3% în ultimele 12 luni, până la 7.364 euro pe metru pătrat pe an, devansând New Bond Street din Londra, lider european în 2010, unde creşterea a fost mai mică în acest an, doar 4,3%, până la 6.901 euro pe metru pătrat pe an. ”În contrast cu scăderea de 9,5% înregistrată anul trecut, creşterea valorii locative a Champs-Elysees este un semn de revenire a celui mai frumos bulevard din lume, animat de mai multe deschideri şi tranzacţii semnificative”, arată studiul Cushman & Wakefield. Relansarea economică, chiar dacă una fragilă, avansul turismului în capitala Franţei şi reducerea numărului de oportunităţi disponibile a stimulat apetitul marilor mărci internaţionale deja prezente la Paris sau care doresc să se implanteze.

La nivel mondial, primele trei poziţii au rămas nemodificate. Fifth Avenue din New York este în continuare cea mai scumpă arteră comercială din lume, pentru al zecelea an consecutiv, cu 16.704 euro pe metru pătrat pe an (21,6%), urmată de Causeway Bay din Hong Kong, cu 14.426 euro pe metru pătrat pe an (16,7%) şi Ginza din Tokyo, cu 7.750 euro pe metru pătrat pe an (+8,7%). Cea mai spectaculoasă creştere a înregistrat-o Pitt Street Mall din Sydney, care a urcat de pe locul nouă de pe locul patru în lume, cu 7.384 euro pe metru pătrat pe an, în creştere cu 33,3%.