Cea mai scumpă carte din lume

Un exemplar rar al celei mai scumpe cărţi din lume, o lucrare semnată de ornitologul franco-american John James Audubon, datând din secolul al XIX-lea, a înregistrat, marţi seară, un nou record de preţ, fiind vândut la licitaţie pentru 8,6 milioane de euro. Volumul ”Birds Of America”, estimat la o valoare între 4 - 6 milioane de lire sterline, a fost vândut pentru 7,3 milioane de lire sterline, circa 8,6 milioane de euro, un nou record mondial pentru un volum tipărit scos la licitaţie, a precizat Casa Sotheby\'s. Un exemplar al volumului ”Birds of America”, cu dimensiuni de 90x60 centimetri, ce cuprinde 1.000 de ilustraţii a aproape 500 de specii de păsări în mărime naturală, a fost vândut, în urmă cu zece ani, pentru 8,8 milioane de dolari, la o licitaţie organizată la New York. Cartea din secolul al XlX-lea, semnată de John James Audubon, este disponibilă în numai 119 exemplare, dintre care 108 sunt păstrate în biblioteci şi muzee.

John James Audubon, ornitolog şi naturalist născut în anul 1785, în Haiti, pe atunci colonie franceză, a avut nevoie de 12 ani să realizeze acest studiu, timp în care a călătorit în toată America, împuşcând păsări pe care apoi le atârna de un fir şi le picta. Artistul a mers apoi în Marea Britanie să îşi publice cartea, pe care a promovat-o printre bogătaşi.

”Birds of America” a fost scoasă la licitaţie alături de mai multe exemplare de cărţi rare. Printre acestea s-a numărat un exemplar din ”Mr. William Shakespeares Comedies, Histories. & Tragedies”, prima colecţie tipărită în format in-folio cu piesele dramaturgului, incluzând 36 dintre cele 38 de opere dramatice. Casa Sotheby\'s a apreciat că volumul, publicat în 1623 şi cunoscut drept ”First Folio”, este ”cea mai importantă carte din întreaga literatură engleză”. Dintre cele 750 de exemplare despre care se crede că au fost tipărite, în prezent nu se ştie decât de existenţa a 219.