Cea mai scumpă casă din lume

Magnatul indian Mukesh Ambani şi-a inaugurat vineri seară, cu o mega petrecere, noua reşedinţă de la Bombay, cea mai scumpă din lume. Este vorba despre un zgârie nori cu 27 de etaje, de peste 170 de metri înălţime, supranumit “Taj Mahal-ul secolului XXI”. Circa 80 de invitaţi aleşi pe spânceană au asistat la petrecerea dată de Mukesh Ambani, patronul celei mai mari societăţi private din India, gigantul petrochimic Reliance Industries. La 53 de ani, Mukesh Ambani este cel mai bogat om al ţării, cu o avere estimată de revista “Forbes” la 27 de miliarde de dolari. Staruri de la Bollywood, precum Preity Zinta şi Aamir Khanqui, s-au numărat printre invitaţii petrecerii de inaugurare, precum şi romanciera Shobhaa De, cea care a afirmat că reşedinţa este “un Taj Mahal al secolului XXI”. Participanţii au fost impresionaţi de petrecere, un adevărat bal ca în poveşti.

Miliardarul are nu mai puţin de 600 de angajaţi care întreţin acest palat modern, denumit Antille. În clădire vor locui Mukesh Ambani, soţia sa şi cei trei copii ai lor. Reşedinţa are şase etaje de parcare, mai multe piscine şi un cinematograf. Ansamblul cuprinde un templu la parter şi o bibiliotecă la ultimul etaj. Evaluată la un miliard de dolari, clădirea este deservită şi de trei heliporturi, are propriul turn de control aerian şi o grădină verticală pe patru etaje.