Cea mai scumpă ojă din lume, comercializată de o companie britanică de produse cosmetice, a fost lansată la începutul acestei săptămâni, la Londra şi costă 83.000 de lire sterline (98.180 de euro). Compania Models Own a lansat, pe 22 noiembrie, opulentul tip de ojă Gold Rush, ce poate fi achiziţionat din reţeaua de magazine de lux Frost din Londra. Acest lac de unghii este comercializat într-un mic flacon din aur, iar capacul acestuia, tot din aur, are încrustate 1.118 mici diamante de 14 carate. Pentru clientele care nu îşi permit să plătească această sumă, compania Model Own a anunţat că va lansa un model mult mai accesibil - Gold Rush Ready To Wear -, ce va putea fi cumpărat la preţul de cinci lire sterline (5,91 euro). Acest produs va putea fi cumpărat online, începând de la mijlocul lunii decembrie, de pe site-ul http://www.modelsownit.com/ şi, începând din 23 februarie 2011, din reţeaua de magazine Boots din Marea Britanie.