Cea mai scumpă poză

O poză cu fluviul Rin, făcută de Andreas Gursky, a devenit cea mai scumpă fotografie din lume, fiind vândută la preţul de 4,34 de milioane de dolari la o licitaţie a Casei Christie\'s, organizată la New York. Fotografia realizată de Gursky în 1999, intitulată ”Rin II / Rhine II”, era evaluată la o sumă între 2,5 şi 3,5 milioane de dolari. Preţul de 4,34 de milioane de dolari include şi comisionul plătit de cumpărător, care a rămas anonim. Lucrarea a fost inclusă în licitaţia de impresionism şi artă modernă organizată de Casa Christie\'s la New York. Acelaşi record, cea mai scumpă fotografie din lume, era deţinut înainte de lucrarea ”Untitled #96”, semnată de Cindy Sherman, vândută cu 3,89 de milioane de dolari, tot la Casa Christie\'s, în luna mai. Pe de altă parte, o altă fotografie a artistului german Andreas Gursky – ”99 Cent II Diptychon” (2001) - s-a vândut cu peste 3,34 de milioane de dolari în 2006. Fotografiile lui Gursky se regăsesc în colecţii importante din întreaga lume, precum cele de la Muzeul de Artă Modernă (MoMA) şi Muzeul Metropolitan de Artă din New York, Tate Modern din Londra, Centre Pompidou din Paris şi Kunsthaus Zürich, dar şi în colecţii private.