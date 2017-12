O pisicuţă de doi ani a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai scundă felină din lume. Fizz măsoară doar zece centimetri în înălţime faţă de media de 25 centimetri, cât are o felină normală. Fizz face parte din specia Munchkin, renumită pentru felinele cu lăbuţe foarte scurte. „Am fost absolut extaziată când m-au anunţat cei de la Cartea Recordurilor că deţin cea mai scundă pisică din lume”, a declarat Tiffani Kjeldergaard, stăpâna lui Fizz, originară din San Diego. „Când am dus-o la cabinetul veterinar pentru a o măsura, doctorul mi-a spus că nu a mai văzut vreodată un animal atât de mic. Este conştientă de dimensiunile sale, dar asta n-o împiedică să se caţere şi să ajungă în cele mai înalte locuri din casă”, a comentat Tiffani Kjeldergaard.