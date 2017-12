Cea mai sigură ţară din Occident

Marea Britanie a fost recunoscută ca fiind cea mai sigură ţară din Europa de Vest. În ultimii zece ani, rata violenţei şi a crimelor din ceţosul Albion a scăzut semnificativ în comparaţie cu statele continentale, transmite BBC, citând un studiu al The Institute for Economics and Peace. Astfel, numărul crimelor în patria lui Miss Marple, personajul central al unei serii de romane poliţiste de Agatha Christie, a scăzut aproape de două ori: în 2012, poliţia a înregistrat, în medie, o crimă la 100.000 de locuitori, în timp ce numărul total al infracţiunilor a scăzut cu 25%. În concluzie, potrivit sociologilor, Marea Britanie a devenit mai sigură cu 11% faţă de acum zece ani. Cea mai sigură destinaţie din Regatul Unit a fost recunoscută zona administrativă Broadland din comitatul Norfolk. Evaluarea se bazează pe cinci indicatori majori: nivelul de violenţă brutală, incidenţa crimelor, numărul de infracţiuni care implică arme, capacităţile poliţiei, precum şi comportamentul social.