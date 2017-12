Cea mai valoroasă specie din Marea Neagră, în atenția specialiștilor de la „Grigore Antipa“

09:48:34 / 15 Iunie 2017

De ce nu se vinde calcan in Constanta?

De ce in magazinele de peste din Constanta si nici in restaurante nu se gaseste niciodata calcan? De altfel, in Constanta nu gasesti nici un peste de mare, doar peste de Dunare si in marea majoritate peste de crescatorie cu multe chimicale si antibiotice. Ca de obicei, se vinde afara ce este mai bun iar romanii mananca numai mizerii!