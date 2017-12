Cea mai vândută melodie de film

Melodia ”You\'re the One that I Want”, cântată de duetul John Travolta - Olivia Newton-John şi inclusă pe coloana sonoră a peliculei ”Grease”, este piesa cu cele mai mari vânzări în Marea Britanie dintre cele compuse special pentru filme. Pe locul 2 se află hit-ul ”Love Is All Around”, înregistrat de Wet Wet Wet, pentru soundtrack-ul comediei romantice ”Four Weddings and a Funeral”. Varianta originală a melodiei a fost lansată de trupa The Troggs, în anii \'60. Americanul Stevie Wonder este pe locul 3, cu ”I Just Called to Say I Love You”, care a fost compusă special pentru filmul ”The Woman in Red”. Pe locul 4, conform clasamentului vânzărilor alcătuit de BBC Radio 2, se află o altă baladă de succes, ”Everything I Do (I Do It for You)” compusă şi cântată de canadianul Bryan Adams, pentru coloana sonoră a peliculei ”Robin Hood: Prince of Thieves”.