Cea mai veche producţie de televiziune se încheie după 72 de ani

„Guiding Light”, cea mai longevivă producţie soap opera, care a lansat carierele actorilor Calista Flockhart şi Kevin Bacon, urmează să se încheie în septembrie 2009, după ce a fost difuzată timp de 72 de ani pe posturile de televiziune americane. Acest serial de televiziune a debutat sub forma unei mini-serii de 15 minute, difuzată de postul de radio NBC, în anul 1937 şi de postul de televiziune CBS, în 1952. Serialul a prezentat viaţa familiilor Lewis, Cooper şi Spaulding din oraşul fictiv Springfield. Procter & Gamble Productions, compania care produce acest serial de televiziune, i-a anunţat pe actorii din distribuţie, prezenţi pe cele două platouri de filmare, din New York şi New Jersey, că serialul se va încheia în această toamnă.

Înregistrată în Cartea Recordurilor drept cea mai longevivă dramă de televiziune din lume, „Guiding Light” a încercat să îşi păstreze publicul pe măsură ce cotele de audienţă pentru telenovelele difuzate în timpul zilei au suferit un declin sever în SUA. În urmă cu un an, producătorii serialului au încercat o revitalizare a acestuia, renunţînd la camerele fixe de pe platourile de filmare în favoarea camerelor mobile, pentru a oferi seriei un aer cît mai modern. Nemulţumiţi de schimbările aduse, două dintre vedetele serialului, Beth Ehlers şi Ricky Paull Goldin, şi-au dat demisia şi au acceptat să filmeze pentru o producţie rivală, „All My Children”. Cu toate modificările aduse, producătorii CBS au anunţat că ultimul episod al acestui serial va fi difuzat pe 18 septembrie. Totuşi, purtătorul de cuvînt al companiei Procter & Gamble a declarat că producătorii vor continua să caute pînă atunci noi soluţii pentru a putea difuza serialul în continuare, probabil prin difuzarea la un alt post de televiziune, prin cablu sau pe Internet.