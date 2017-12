Cea mai vizualizată actriţă de pe IMDb

Natalie Portman şi colega ei din drama ”Black Swan / Lebăda neagră” Mila Kunis l-au depăşit pe Johnny Depp şi ocupă primele poziţii în topul actorilor ale căror profiluri de pe site-ul IMDb au generat cele mai multe vizualizări în 2011. Site-ul IMDb, specializat în informaţii din domeniul cinematografiei, a dezvăluit acest top. Keith Simanton, editorul-şef al site-ului IMDb, consideră că victoria din acest an a actriţei Natalie Portman s-a datorat rolului ei din filmul ”Black Swan / Lebăda neagră”, care i-a adus premiul Oscar, dar şi evoluţiilor acesteia din alte trei filme: ”No Strings Attached”, ”Your Highness” şi ”Thor”. În plus, Natalie Portman a apărut cu regularitate în tabloide pe parcursul acestui an şi a născut un băieţel în luna iunie.

Johnny Depp, starul francizei ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, ocupă poziţia a treia în acest an, însă a ocupat prima poziţie în acest top, în şase din ultimii şapte ani. Actriţa Emma Stone, care s-a remarcat în drama ”The Help”, se află pe locul al patrulea. Chris Hemsworth, singurul actor care apare în Top 10 pentru prima dată, ocupă poziţia a cincea. Olivia Wilde, care a putut fi văzută în acest an în filmul SF ”Cowboys & Aliens”, se află pe locul al şaselea, iar Jennifer Lawrence, nominalizată la premiile Oscar în 2011, pentru rolul din ”Winter\'s Bone”, s-a clasat pe poziţia a şaptea. Jennifer Lawrence a intrat în acest an pentru prima dată în Top 100 alcătuit de IMDb. George Clooney, care a fost nominalizat recent la Globul de Aur şi la premiile decernate de Sindicatul actorilor americani, pentru rolul din ”The Descendants”, se află pe poziţia a opta. Ryan Gosling, starul din filmul de acţiune ”Drive” şi Christian Bale, care va putea fi văzut în următorul film din seria ”Batman”, în iulie 2012, ocupă poziţiile a noua, respectiv a zecea.

Pentru prima oară în ultimii patru ani, în topul IMDb nu se află niciun actor din serial ”Twilight / Amurg”, deşi lungmetrajul ”Breaking Dawn - Part 1 / Saga Amurg: Zori de zi - partea I”, lansat în luna noiembrie, este unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din acest an. Kristen Stewart, care a ocupat locul al doilea în topul IMDb din 2010, s-a situat anul acesta pe locul al 12-lea. Colegul ei de platou şi iubit în viaţa reală, Robert Pattinson, care a ocupat prima poziţie în acest top în 2009 şi locul al treilea în 2010, a coborât în acest an pe locul 26.