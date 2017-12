„Cealaltă Irina”, în regia lui Andrei Gruzsniczki şi „Tulpan”, de Sergei Dvortsevoy, concurează, alături de alte cinci pelicule, în competiţia secţiunii de lungmetraj a celei de-a şasea ediţii a Festivalului Internaţional de Film Independent „Anonimul”. Organizatorii evenimentului, care se va desfăşura în perioada 10 - 16 august, la Sfîntu Gheorghe, în Delta Dunării, au anunţat titlurile celor trei secţiuni competiţionale. Cele şapte titluri propuse de criticul Ludmila Cvikova pentru competiţia de lungmetraj a Festivalului „Anonimul” sînt: „Uzak Ihtimal/ Wrong Rosary\", de Mahmut Fazil Coskun, Turcia (Tiger Award, Festivalul Internaţional de Film de la Rotterdam, 2000), „Tulpan\", de Sergei Dvortsevoy, Kazahstan (Un Certain Regard, Cannes 2008; East of West, Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary, 2008), „Cealaltă Irina\", de Andrei Gruzsniczki, România (locul al III-lea, Festivalul de Film de la Bergamo, 2009, Premiul Zilelor Filmului Românesc, Festivalul Internaţional de Film Transilvania, 2009), „Treeless Mountain\", de So-Yong Kim, Coreea de Sud (Premiul Netpac, Festivalul Internaţional de Film de la Pusan, 2008, Premiul Juriului Ecumenic, Forum - Berlinale 2009), „Una semana solos/ A week alone\", de Celina Murga, Argentina (premiul pentru cea mai bună regie, Festivalul Internaţional de Film de la Salonic 2008; premiul pentru cea mai bună regie la prima ediţie a Festivalului de Film Anonimul, cu filmul „Ana y los otros/ Ana şi ceilalţi\"), „Stella\", de Sylvie Verheyde, Franţa (premiul pentru cel mai bun scenariu, Festivalul Internaţional de Film de la Flanders, 2008) şi „199 Recetas para ser feliz/ 199 Tips to be happy\", de Andrés Waissbluth, Chile (Premiul Juriului, Festivalul de Film Valdivia, 2008, Festivalul Internaţional de Film de la Rotterdam, 2009). Marele Premiu al Festivalului de Film „Anonimul” este în valoare de 3.000 de dolari şi este acordat, anul acesta, exclusiv pe baza voturilor exprimate de publicul prezent la eveniment.

Totodată, competiţia de scurtmetraj a festivalului numără 42 de titluri, dintre care 24 de scurtmetraje de ficţiune şi 18 scurtmetraje de animaţie, selecţionate de criticul de film Irina Margareta Nistor şi de Ludmila Cvikova. Astfel, în competiţia de scurtmetraje ficţiune concurează filmele: „Imaginary Friend Practical Manual\", regia Ciro Altabas (Spania), „Shot\", regia Claudio Colombo (Italia), „The Forbidden Story\", regia Hiren Dave (India), „Jade\", regia Daniel Elliott (Marea Britanie), „I\'ll Tell On You\", regia Marco Gianfreda (Italia), „Fire Woman\", regia Marcin Gladych (Polonia), „Shame\", regia Hasan Gunduz (Turcia), „Gangnam Station Gate No. 6\", regia Minji Kim (Coreea de Sud), „Pe seama ta\", regia Anamaria Lazarovici (România), „Uriaşul\", regia Mihai Ionescu (România), „Eu sînt eu\", regia Monica Istrate (România), „Nunta lui Oli\", regia Tudor Jurgiu (România), „Numele meu este...\", regia Dorin Moldoveanu (România), \"Tarantyno\", regia Mircea Nestor (România), „Balcony Boy\", regia Pilar Palomero (Spania), „O Familie…\", regia Emanuel Pîrvu (România), „Elephants\", regia Sally Pearce (Marea Britanie), „Princess Margaret Blvd.\", regia lui Kazik Radwanski (Canada), „Caviar\", regia Răzvan Săvescu (România), „Celluloidiva\", regia Harald Schleicher (Germania), „Noura\", regia Mohammad Tawfik (Irak), „Fabulosul destin al lui Toma Cuzin\", regia Vlad Trandafir & Paul Negoescu (România), „Project Ion\", regia Dawn Westlake (SUA) şi „Here\'s Herbie\", regia Mary Wickliffe (SUA).

De asemenea, în competiţia de scurtmetraj animaţie, filmele selectate sînt: „Ca-n trafic\", regia Liviu Bărbulescu şi Mădălina Sauca (România), „Garden\", regia Pirjetta Brander (Finlanda), „Post!\", regia Mathias Bruhn şi Christian Asmussen (Germania), „Urban Tree\", regia Vali Chincişan (România), „Pirate\'s Song\", regia Raúl Cornejo, Patricia Guisado, Antonio Isardo, Pablo Molina, Lohengrin Navarro, Manuel Nieves, Jesús Quesada, Alejandro Viera (Spania), „Pimpin\' Planet Mars\", regia Rune Eriksson (Norvegia), „Witchidk\", regia Mauro Frau (Italia), „Cîntecul inocenţei\", regia Ion Frecea (România), „Marile speranţe\", regia Alexei Gubenco (România), „Mariza\", regia Constantine Krystallis (Australia/ Grecia), „Urs\", regia Moritz Mayerhofer (Germania), „Like Crude Oil\", regia Daniel Pardo (Spania), „Horn Dog\", regia Bill Plympton (SUA), „Santa: The Fascist Years\", regia Bill Plympton (SUA), „How To Eat An Elephant\", regia Jansen Raveira (Brazilia), „No Place Like Home\", regia Rosto (Olanda), „Me And My Monster\", regia Claudia Röthlin (Elveţia) şi „TV Dinner\", regia Simon Tofield (Marea Britanie).

Festivalul Internaţional de Film Independent „Anonimul” este organizat de Fundaţia „Anonimul”. Anul trecut, Festivalul „Anonimul” l-a avut ca invitat de onoare pe regizorul polonez Krzysztof Zanussi, în timp ce, în 2007, invitaţii de onoare ai evenimentului au fost Cristian Mungiu şi Ken Loach.