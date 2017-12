Ceartă și amenințări în Parlament

Când nu propune proiecte trăsnite, de genul declarării delfinilor drept persoane non-umane, deputatul Remus Cernea își enervează colegii. Potrivit Antena 3, miercuri, în Camera Deputaților a fost scandal între Remus Cernea și secretarul Camerei Nicolae Mircovici. Acesta din urmă l-ar fi amenințat pe Cernea că ar putea să se trezească cu un pahar cu apă în cap. Totul ar fi plecat, spun sursele, de la o tentativă de fraudare la vot. Mircovici spune că a fost doar un avertisment, o exprimare metaforică și a vrut doar să îi atenționeze pe toți cei care exagerează, care mint și care nu respectă regulamentul. Amenințarea apare în stenograma ședinței. „În momentul în care ești jignit în permanență, ajungi în situația să folosești mijloacele la dispoziție și unul dintre acestea era paharul de apă pe care, fiind deasupra celui care vorbea la tribună, puteai să îl răcorești. Paharul rămânea în mâna mea, dar apa ajunge în alte locuri. Dar apa pentru cei care sunt încălziți e bună”, a explicat Mircovici, pentru Antena 3. La rândul său, Remus Cernea a declarat că nu el a fraudat votul. „Eu sunt cel care, de la tribuna Camerei Deputaților, am atras atenția, în mai multe rânduri, că nu ai cum să numeri într-o secundă vreo 200 de mâini ridicate! Așadar, eu am arătat că se fraudează voturile! Și nu am făcut asta doar o dată, ci de nenumărate ori! Ceea ce a spus Mircovici nu a fost în plen, să îl aud și eu, ci la ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților”, a afirmat Cernea.