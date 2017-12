„Ceasul biologic” şi fertilitatea

În România, la fel ca în alte ţări din Occident, vârsta la care femeile au primul copil este în creştere. Dacă în anul 1960 cei mai mulţi născuţi vii (în jur de 37%) aveau mame cu vârsta între 20 - 24 ani, în 2010 cei mai mulţi (29,6%) au avut mame cu vârsta între 25 - 29 ani, arată statisticile. În 1980, vârsta medie a mamei la prima naştere era de 22,6 ani, urcând în 2010 la 26 de ani. În mediul urban, vârsta medie la care româncele au primul copil este şi mai înaintată: 27,5 ani. Pe măsură ce femeile amână momentul în care intenţionează să aibă copii, ele sunt cuprinse de îngrijorări referitoare la „ceasul biologic”. În Occident, aceste anxietăţi au fost alimentate şi de mass-media. În 2002, cu ocazia publicării cărţii „Creating a Life”, în care autoarea Sylvia Ann Hewlett recomanda femeilor să aibă copii atunci când sunt tinere, altfel riscând să nu mai aibă această oportunitate, mai multe publicaţii au lansat un semnal de alarmă. Ziarul britanic „The Observer“ titra „Când este prea târziu pentru a face un copil”, revista americană „New York Times“ vorbea despre „Panica bebeluşilor”, iar „Newsweek“ întreba „Oare ar trebui să faceţi un copil acum?”. Anul trecut, o campanie publicitară lansată în SUA de Societatea Americană pentru Medicină Reproductivă avertiza că „Vârsta înaintată reduce capacitatea dumneavoastră de a face copii”, mesajul fiind însoţit de un biberon în formă de clepsidră ce rămânea fără lapte. Totuşi, când este prea târziu pentru a face un copil? Jean Twenge, profesor de psihologie la Universitatea San Diego State, a decis să afle care este, cu adevărat, răspunsul la această întrebare. Cercetătoarea a dorit să descopere adevărul pentru că depăşise pragul psihologic de 30 de ani şi dorea să rămână însărcinată. Atunci când a înţeles câte date false erau răspândite în cărţile şi revistele adresate femeilor ce doreau să aibă un copil, Twenge s-a hotărât să scrie o carte. „Am observat că multe dintre lucrurile pe care le citeam pe internet şi în cărţi erau fie complet sau parţial greşite, fie dintr-o sursă care nu era demnă de încredere. Fiind cercetătoare, mă deranja să văd că atâtea femei primeau informaţii false. Am spus tuturor prietenelor mele ceea ce am descoperit, dar apoi mi-am dat seama că pot ajunge la mai multe femei scriind o carte”, a explicat Twenge. Astfel, cercetătoarea a publicat „The Impatient Woman’s Guide to Getting Pregnant”, însă cartea nu a fost singurul rezultat al eforturilor sale: Twenge are trei copii, toţi concepuţi natural după vârsta de 30 de ani (dintre care unul la vârsta de 39 de ani). „Prima dată când am citit aceste statistici, am simţit o gaură în stomac”, relatează Twenge într-un articol publicat în revista „The Atlantic“. „Oare îmi ratasem şansa de a deveni mamă?”, se întreba cercetătoarea. Cu toate acestea, Twenge nu a abandonat eforturile, explicând că „de-a lungul carierei de cercetător în domeniul psihologiei am publicat mai multe articole în jurnale ştiinţifice, iar unele studii au ajuns şi în presă, astfel că ştiam că numeroase descoperiri ştiinţifice sunt relatate publicului de multe ori total diferit, cu numeroase inexactităţi”.