Ceaţa densă îngreuneză traficul pe mai multe drumuri din ţară

Se circulă îngreunat pe tronsonul Cunţa – Deva (kilometrii 292 – 369) al autostrăzii 1, pe DN15 Târgu Mureş - Cluj-Napoca, între localităţile Ungheni şi Luduş, DE58 Dej – Baia Mare, DE81 Turda – Alba Iulia şi DE581 Bârlad – Albiţa, potrivit Centrului Infotrafic al Poliţiei Române.

"Traficul auto pe numeroase artere rutiere importante se desfășoară la această oră dificil, în condiții de ceață densă. Se circulă îngreunat pe tronsonul Cunța – Deva (kilometrii 292 – 369) al autostrăzii A1 (vizibilitate redusă sub 50 de metri), pe DN15 Târgu Mureș - Cluj-Napoca, între localitățile mureșene Ungheni și Luduș (vizibilitate redusă sub 50 de metri), DE58 Dej – Baia Mare și DE81 Turda – Alba Iulia (ambele pe raza județului Cluj) și DE581 Bârlad – Albița (la intrarea în municipiul vasluian Huși dinspre Crasna există porțiuni cu vizibilitate redusă sub 10 metri)", potrivit unui comunicat de presă al Centrului Infotrafic al Poliţiei Române.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi seară, mai multe atenționări nowcasting cod galben de ceaţă, vizate fiind numeroase zone din județe precum Alba, Bihor, Cluj, Harghita și Hunedoara.

Poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudenţă sporită la volan, să adapteze viteza la condiţiile concrete de drum, să nu se angajeze în depăşiri riscante, să mărească distanţa între autovehicule şi să folosească luminile de ceaţă împreună cu cele de întâlnire.