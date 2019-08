Ce-aţi prefera să aveţi la bloc? Locuri de parcare sau spaţii de joacă?

O situaţie deranjantă are loc pe strada Dispensarului din Constanţa. De aşteptat, am spune însă, doarece este vorba despre locurile de parcare vs spaţiu de joacă pentru copii. Potrivit Primăriei Constanţa, „pe strada Dispensarului, după ce a fost turnată piatra pentru realizarea infrastructurii, mai mulți posesori de autovehicule au considerat că acel spațiu poate servi drept loc de parcare, motiv pentru care lucrătorii nu pot amenaja spațiul de joacă. În acest context, facem apel la constănțeni să nu parcheze mașinile acolo unde observă că se realizează lucrări. Nu fac altceva decât să întârzie realizarea unor spații de joacă, a unor parcări și să se expună unor eventuale accidentări. Vă mulțumim pentru înțelegere”. Ne gândim că, dacă ar fi existat locuri de parcare, constănţenii nu şi-ar fi parcat maşinile pe spaţiul de joacă, pentru a-i priva pe cei mici de acest loc construit special pentru ei.

Tot potrivit Primăriei Constanţa, amenajarea locurilor de joacă din municipiul Constanța continuă cu „spațiul destinat celor mici de pe strada Năvodului, unde se amenajează și un miniteren de sport. Zilele acestea au fost începute lucrările de infrastructură, urmând ca în scurtă vreme să fie montate echipamentele de joacă și cele sportive și apoi vor fi turnate cele două straturi de covor antitraumă. În paralel, la locurile de joacă de pe aleea Heracleea, strada Traian bl A4-A5, strada Traian la intersecția cu bulevardul 1 Decembrie, strada B.P. Hașdeu bl L7-L8 au fost executate lucrările de infrastructură, au fost montate echipamentele de joacă și a mai rămas un pas până la momentul în care să poată fi folosite în siguranță de cei mici - turnarea covorului antitraumă”.